Ja és oficial: Isa Pantoja i Asraf Beno filtren per sorpresa novetats del seu nadó

La família Pantoja-Beno viu un moment molt especial i ho ha volgut compartir amb tots els seus seguidors. Cairo, el primer fill de Isa Pantoja i Asraf Beno, acaba de fer dos mesos de vida, però ho ha fet lluny d'Espanya. El petit va bufar el seu segon mes el 22 d'agost, data que va coincidir amb el seu primer gran viatge en família.
Isa i Asraf van posar rumb el passat dimecres al Marroc. Una destinació carregada de simbolisme i de records per a Asraf, qui tot i haver nascut a Ceuta, manté un estret vincle amb les arrels dels seus pares marroquins.
Des de l'inici del trajecte, els orgullosos pares van anar compartint amb els seus seguidors alguns dels moments més tendres del viatge. Una de les primeres imatges que Isa va publicar mostrava Asraf assegut en un ferri, sostenint amb tendresa Cairo mentre el mirava amb una barreja de fascinació i orgull. “Primer viatget junts”, va escriure la filla d'Isabel Pantoja, deixant clar que es tractava d'una experiència molt esperada.
Isa Pantoja i Asraf Beno fan un viatge familiar
Poc després, tots dos desvetllaven la destinació a la qual es dirigien amb una simple però significativa frase: “Rumb al Marroc”. Per a Asraf, el retorn a la terra dels seus pares no només suposa retrobar-se amb els seus orígens, sinó també donar l'oportunitat al seu fill de conèixer la família paterna. I és que el marit de Isa Pantoja sempre ha estat molt unit als seus.
La seva mare, Amina Elkasmi, ha preferit mantenir-se en un discret segon pla tot i la notorietat pública dels seus fills, però la seva influència en la vida d'Asraf és inqüestionable. El seu pare, descrit per l'entorn familiar com “un home molt clàssic i treballador”, també exerceix un paper fonamental en els valors que ha transmès a Asraf Beno.
Isa Pantoja i Asraf Beno donen l'última hora sobre el seu nadó
Durant els primers dies al Marroc, Isa no ha deixat de compartir petits detalls de com s'adapta el nadó a aquest nou entorn. En una de les gravacions que va filtrar des d'allà, Isa mostrava Cairo dormint i va escriure un emotiu “em moro d'amor”.
Per a ella, aquest viatge significa molt més que unes simples vacances: és la primera oportunitat de mostrar-li al petit l'escalf de la família paterna.
Sense dubte, aquest viatge marca un abans i un després en la vida d'Isa Pantoja i Asraf Beno. No només perquè simbolitza l'inici de noves aventures al costat del seu nadó, sinó també perquè reflecteix la unió entre dos mons, a través de Cairo, queden més connectats que mai.