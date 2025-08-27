Visitamos la casa de 20 millones donde se esconden Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Horas después de confirmarse una inesperada noticia sobre su familiar, han trascendido todos los detalles sobre la casa de 20 millones en la que viven Enrique Iglesias y Anna Kournikova. Inmueble en el que la pareja y sus hijos se esconden de la presión mediática.

Este miércoles, 27 de agosto, Enrique y Anna se han convertido en el centro de todas las miradas. Y todo después de que la revista ¡Hola! haya confirmado su tercer embarazo.

Según ha podido saber dicha cabecera gracias a fuentes cercanas, Enrique Iglesias y Anna Kournikova están muy ilusionados con la llegada de su cuarto hijo. Bebé que está previsto que nazca a finales de año.

Sin embargo, hasta que llegue este momento tan esperado, la pareja vive en la exclusiva isla de Indian Creek. Y lo hace con sus tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, y la pequeña Mary.

Allí, esta conocida familia ha encontrado el lugar ideal para mantenerse alejada del ruido mediático. Tanto es así que su actual residencia se ha convertido en el refugio perfecto para disfrutar de la vida familiar.

Todo sobre la casa de 20 millones en la que Enrique Iglesias y Anna Kournikova criarán a su nuevo bebé

Indian Creek se ubica en la parte norte de Miami Beach y es reconocida por albergar a figuras internacionales de gran notoriedad. Entre los vecinos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova destacan personalidades como Ivanka Trump, el exjugador Tom Brady o el magnate Jeff Bezos, entre otros.

Sin embargo, no hay duda de que el mayor atractivo de esta exclusiva isla es la privacidad que les ofrece, un aspecto clave para celebridades de esta talla. Y es que, según ha trascendido, la zona cuenta con seguridad constante y con su propio equipo de vigilancia marítima que patrulla de forma permanente.

Esta sería la razón por la que ha recibido el sobrenombre de 'Billionaire Bunker', ya que está diseñada para que sus residentes puedan evitar encuentros indeseados con desconocidos. Todo ello convierte a Indian Creek en una de las zonas más codiciadas y resguardadas de Estados Unidos.

Según reveló Vanitatis en su momento, Julio Iglesias, padre del cantante, fue propietario de varios terrenos en este enclave, los cuales vendió en 2020 por más de 45 millones de dólares.

En el caso de la actual vivienda de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, se calcula que su valor supera los 20 millones de dólares. Un inmueble que cuenta, entre otros privilegios, con salida directa al mar y con un muelle privado para su embarcación.

A día de hoy, se conocen pocos aspectos sobre el interior, ya que la pareja siempre ha protegido con recelo su intimidad. No obstante, en algunas ocasiones, han mostrado algunas pinceladas de su vida en familia.

Una de ellas es el espacioso jardín donde los tres hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova corren, juegan y disfrutan del clima junto a todas sus mascotas. De hecho, en varias de sus publicaciones se ha visto que los pequeños tienen allí juguetes y un ambiente pensado para su diversión durante gran parte del año.

Además, su hogar también cuenta con una sala de juegos en la que los tres hermanos comparten momentos de diversión con sus padres. Por otro lado, la casa dispone de gimnasio propio, reflejo del gusto de la pareja por el deporte y la vida sana.

A ello se suman un salón amplio, una cocina moderna y un baño de grandes dimensiones. En cuanto a la estética, dominan los tonos blancos, beige y madera, una combinación que transmite frescura costera y armoniza con el entorno marino que rodea la isla.