'TardeAR' impacta con una exclusiva sobre Isabel Pantoja: 'La preocupación viene...'

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sacudido a la prensa, pero lo más inesperado ha llegado con la reacción de Isabel Pantoja. Aunque la tonadillera mantiene una relación deteriorada con su hijo, TardeAR ha dado una exclusiva que ha cambiado la visión que muchos tenían sobre ella.

"La preocupación viene porque ahora se queda solo sin el amparo de Irene y pudiera volver a las andadas", aseguraba Marisa Martín Blázquez. Si Isabel Pantoja siente tanta inquietud, ¿será este el punto de inflexión en su distanciamiento con Kiko Rivera?

| Europa Press

TardeAR revela la verdadera reacción de Isabel Pantoja ante la separación de su hijo

Para entender la magnitud de lo revelado en TardeAR, es necesario retroceder a la complicada historia entre madre e hijo. Desde la herencia de Paquirri, pasando por acusaciones cruzadas y silencios públicos, Isabel Pantoja y Kiko Rivera se han mantenido en posiciones enfrentadas.

Cuando el DJ sufrió un ictus en 2022, Isabel acudió al hospital, pero fue expulsada por el propio Kiko. Aquel gesto marcó uno de los momentos más duros de su relación, confirmando una fractura que parecía imposible de recomponer. Irene Rosales, por su parte, se convirtió en su gran apoyo, un pilar que ayudó a mantener cierta estabilidad en su vida personal y familiar.

Con el anuncio de la separación, el debate sobre la reacción de la tonadillera era inevitable. Mientras en Vamos a Ver se insinuaba que Isabel podría alegrarse de la noticia, TardeAR ha dado un giro inesperado con una información que muestra una faceta mucho más humana.

La colaboradora Marisa Martín Blázquez fue clara al exponer lo que ocurre. "Ha habido gente que ha dicho que Isabel Pantoja se alegraría de esta situación. Os puedo decir, en este momento, que todo lo contrario", explicó.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

De manera contundente, añadió: "Ella, independientemente de que en algún momento haya tenido un distanciamiento con Irene, siempre ha alabado muchísimo la función de Irene en la vida de Kiko. Ahora, es todo lo contrario, está preocupada, porque sabe el trabajo que ha hecho Irene y cómo ha estado Kiko y con sus hijas".

Con estas palabras, TardeAR derribaba la teoría de quienes sostenían que Isabel Pantoja celebraría en silencio la ruptura. La preocupación expresada por la tonadillera apunta en la dirección contraria y refleja un vínculo materno que, pese a los desencuentros, sigue existiendo.

El miedo de Isabel Pantoja a que Kiko Rivera repita viejos errores

Más allá de la tristeza por la separación, el temor de Isabel Pantoja tiene que ver con los fantasmas del pasado. Martín Blázquez fue tajante: "Aunque ella en algún momento responsabilizó a Irene, ella estaba tranquila porque su hijo estaba con una mujer cabal. La preocupación viene porque ahora se queda solo sin el amparo de Irene y pudiera volver a las andadas".

Estas palabras abren una reflexión sobre la fragilidad del presente de Kiko Rivera. Sin Irene, el DJ podría enfrentarse de nuevo a sus adicciones y a las inestabilidades que marcaron años difíciles de su vida. Pantoja, aunque distante, no es ajena a ese riesgo.

La revelación de Marisa Martín Blázquez no quedó sin réplica. Frank Blanco lanzó una pregunta que resonó en el plató sobre la relación entre madre e hijo. "¿Y si está tan preocupada este no es un motivo suficientemente importante para que contacte con su hijo?".

La periodista contestó sin rodeos. "Es un motivo suficientemente importante y lo sería para mí y creo que para ella, pero creo que su soberbia no se lo permite. O por lo menos ahora, en un tiempo, no sé".

| Telecinco

Estas declaraciones pusieron de relieve la paradoja: Isabel Pantoja siente inquietud por su hijo, pero no parece dispuesta a dar el primer paso. La soberbia, el orgullo y las heridas no cicatrizadas siguen actuando como un muro invisible que impide el acercamiento.

Más tarde, Verónica Dulanto ha querido lanzar una reflexión. "Han pasado cosas importantes, buenas y malas, y con todo y con eso no ha habido ningún acercamiento. ¿Qué tendría que pasar para que lo hubiera?", preguntaba.

La respuesta llegaba de José María Almoguera, que puso como ejemplo su propia historia familiar. "Pues tiene que haber interés y ningunoa de las dos partes lo ha tenido, por mucho que haya algo que pueda juntarles si no hay interés no hay solución", aseguraba.

La exclusiva de TardeAR ha mostrado una faceta de lo más inesperada de Isabel Pantoja, que lejos de alegrarse, siente inquietud por la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Las palabras de Marisa Martín Blázquez revelan que la tonadillera teme que su hijo recaiga sin el apoyo de su mujer. Sin embargo, el orgullo y las heridas aún abiertas plantean una pregunta inevitable: ¿será posible la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera?