Xavier Valls (TV3) da una gran noticia a sus seguidores tras el infarto que sufrió

Durante semanas, los espectadores de Esport3 se preguntaron por la ausencia del rostro más carismático de sus noches. Silencio en plató, sustitución discreta y mensajes de cariño en redes fueron marcando el pulso de una preocupación creciente. La intriga se resolvió con un giro de guion propio de una buena noche de tertulia. Un mensaje en redes adelantó que las cosas volvían a su sitio y que el desenlace sería más feliz de lo temido.

El regreso queda fechado para el 25 de agosto tras la luz verde médica

El presentador de ‘Onze’, Xavier Valls, rompió el silencio con un anuncio en su cuenta de X, @XavierVallsSilv. Aseguró que los médicos le han dado luz verde y fijó su vuelta para el lunes 25 de agosto, tras superar el susto de salud que lo apartó del foco. Será en Esport3, con la tertulia nocturna que lidera desde hace años. Han sido casi dos meses de ausencia y, desde el 19 de junio, Marc Cornet tomó el relevo en el plató.

La fecha quedó después amplificada por medios especializados en televisión catalana que siguieron su mensaje y confirmaron su regreso. El aviso se publicó la noche del lunes, en un mensaje breve y contundente, que sus seguidores compartieron de forma masiva en cuestión de minutos. El mismo hilo dejó entrever un proceso de recuperación completado, indicando que la vuelta llega con supervisión médica y prudencia.

La relevancia del anuncio es máxima en el arranque de la temporada, cuando ‘Onze’ reúne cada noche el debate futbolero de Catalunya con especial atención al Barça y la actualidad de los grandes. En la redacción se da por hecho que el regreso de Valls reactivará el ritmo y el tono del programa. Valls ha construido una audiencia fiel con editoriales sin filtro y una mirada crítica que a menudo incendia las redes. En enero ya protagonizó titulares por un comentario ácido que le valió aplausos y reproches a partes iguales.

El propio Valls explica que sufrió un infarto

En respuestas a seguidores, el periodista aclaró que lo suyo fue un infarto y que la “avería”, como dijo con ironía, está arreglada. El agradecimiento al equipo médico fue explícito, con un reconocimiento emocionado a quienes, en sus palabras, le salvaron la vida.

Colegas como Jofre Mateu, Andreu Juanola o David Bernabeu celebraron la noticia con mensajes públicos, alineados con el cariño de la audiencia, felices por una recuperación que permite mirar adelante. La vuelta llega con la Liga recién comenzada y un plató que lo espera para recuperar su tono canalla y su análisis directo.