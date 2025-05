Reaparece Emmanuel Petit para volver a criticar a Barça y Catalunya: 'Me obligaron...'

Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia y exjugador del FC Barcelona, ha vuelto a encender la polémica con unas declaraciones que reavivan viejas heridas sobre su breve y turbulento paso por el club azulgrana. A pesar de que han pasado más de dos décadas desde su estancia en la Ciudad Condal, el excentrocampista no ha dudado en compartir su experiencia, marcada por tensiones lingüísticas y divisiones internas en el vestuario.

Emmanuel Petit, un jugador que no dejó huella

En una reciente entrevista, Petit ha revelado que, al llegar al Barcelona en el año 2000, se encontró con un ambiente hostil y una fuerte presión para adaptarse al catalán, en lugar del castellano. Según sus palabras, "tan pronto como llegué al Barcelona, la gente me decía: 'no intentes aprender castellano, tienes que aprender catalán'. Y yo les decía: '¿Estoy en España, ¿no?'. Y ellos respondían: 'No. Estás en Catalunya'".

Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre la convivencia lingüística y cultural en el club catalán. Petit también ha descrito un vestuario dividido en clanes, donde predominaban los grupos de jugadores catalanes y holandeses, lo que dificultaba la integración de los recién llegados. "Cuando entré por primera vez, la mayoría ni me prestó atención, ni me saludaron. Había tres clanes: catalanes, holandeses y el resto.

| FCB, XCatalunya, Real Madrid

Unas declaraciones que generan malestar

Las afirmaciones de Petit no han pasado desapercibidas y han suscitado diversas reacciones en el ámbito deportivo y mediático. Algunos excompañeros y figuras relacionadas con el club han expresado su sorpresa y desacuerdo con las declaraciones del francés, argumentando que el FC Barcelona siempre ha sido un club inclusivo y respetuoso con la diversidad cultural.

Por otro lado, sectores críticos con el nacionalismo catalán han aprovechado las palabras de Petit para señalar lo que consideran una imposición cultural dentro del club. Este episodio ha reavivado el debate sobre la identidad y la política en el fútbol, especialmente en un club tan emblemático como el Barcelona.

No es la primera vez

No es la primera vez que Petit se pronuncia de manera crítica sobre su etapa en el Barça. En anteriores ocasiones, ya había manifestado su descontento con la gestión del vestuario y la falta de apoyo institucional durante su estancia en el club. Sin embargo, sus recientes declaraciones han sido especialmente contundentes, al afirmar que la presión para adaptarse al catalán "está muy cerca del racismo".

| Sport, XCatalunya

Este nuevo capítulo en la relación entre Emmanuel Petit y el FC Barcelona pone de manifiesto las complejidades que pueden surgir cuando se entrelazan deporte, cultura e identidad. A pesar del tiempo transcurrido, las experiencias vividas por el exjugador siguen generando controversia y reflexión sobre el papel del fútbol como reflejo de las tensiones sociales y culturales.