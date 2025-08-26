Será hoy: ‘Sueños de libertad’ sorprenderá con la increíble decisión de Roser Tapias

Los seguidores de Sueños de libertad saben que cada capítulo esconde un giro inesperado, pero el de hoy ha dejado a todos con la boca abierta incluso antes de emitirse. El avance revelado ha mostrado que María, interpretada por Roser Tapias, tomará una determinación increíble que marcará un antes y un después en la historia.

La joven ha demostrado siempre que es capaz de cualquier cosa con tal de retener a Andrés a su lado. Y ahora dará un paso que muy pocos se habrían atrevido a imaginar. La decisión que hoy confesará a Gabriel sorprenderá por su audacia, y también por el impacto que tendrá en el futuro de la trama.

| Atresmedia

María, el personaje de Roser Tapias, destapa su nuevo plan en Sueños de libertad

María ha sido, desde el comienzo de Sueños de libertad, uno de los personajes más polémicos y comentados. Su obsesión por Andrés le ha llevado a mentir, manipular y valerse de todo tipo de estrategias para evitar que el joven esté con Begoña. Hasta ahora, sus planes han dado resultado, pero el temor a perderlo la empuja cada vez más hacia decisiones extremas.

En el episodio de esta tarde, ella desvelará a Gabriel su nueva estrategia. Lo hará sin titubeos, convencida de que este será el movimiento definitivo para amarrar al joven De la Reina. Y es que, para sorpresa de todos, confesará que ha decidido proponerle la adopción de un niño.

La determinación de María dejará impactados tanto a los seguidores de la ficción como al propio abogado. La propuesta buscará explotar la vulnerabilidad emocional de Andrés, apelando a su sensibilidad y a su deseo de formar una familia estable. Con ello, pretende asegurarse de que él permanezca a su lado, alejándolo cada vez más de Begoña.

| Atresmedia

Este giro confirmará nuevamente que ella está dispuesta a cruzar cualquier límite con tal de alcanzar sus objetivos. Y, al mismo tiempo, colocará sobre la mesa un dilema moral que no pasará inadvertido para la audiencia.

Un capítulo, el de hoy, con más giros importantes en Sueños de libertad

Aunque la decisión de María será el gran eje del capítulo de hoy de Sueños de libertad, no será lo único que mantenga en vilo a los espectadores. La ficción de Antena 3 se prepara para ofrecer una tarde cargada de emociones, tensiones y revelaciones que afectarán a todos los personajes.

En la tienda, las chicas estarán completamente desbordadas. La inesperada marcha de Fina, que se ha ido sin despedirse, y los problemas de abastecimiento sumarán inquietud al ambiente. Marta acudirá a apoyarlas, y también les confesará que aquella se ha marchado a París con Esther, temerosa de las consecuencias que puede traer la fuga de Santiago.

Por otra parte, Irene continuará investigando la misteriosa desaparición de José. Su insistencia provocará un duro enfrentamiento con su hermano, que la acusará de ir demasiado lejos. Finalmente, don Pedro destapará que fue él quien chantajeó con dinero al portero para alejarlo de sus vidas y de la de Cristina.

| Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Mientras tanto, la tensión en la fábrica y en toda la colonia seguirá en aumento. El miedo a la enfermedad que asola a los trabajadores hará que muchos falten a su puesto. Raúl será el último en expresar sus temores, sumando más incertidumbre al panorama.

Luz intentará tranquilizar tanto a aquel como a Gaspar, aunque sin éxito. Además, también se enfrentará a Luis y Joaquín, a quienes acusará de ocultar la verdad a los empleados.

En paralelo, la complicidad entre el perfumista y Cristina seguirá creciendo. Él recurrirá a ella para desahogarse ante la crisis con su mujer, mostrando una cercanía que no pasará desapercibida.

| Atresmedia

Otro de los momentos más tensos lo protagonizará Digna, quien se personará ante Damián para recriminarle su responsabilidad en las negligencias cometidas en la seguridad de la empresa. El enfrentamiento dejará al empresario visiblemente tocado, evidenciando que las presiones empiezan a hacer mella en él.

Finalmente, Pelayo le comunicará a Marta que ha contratado a un detective privado para localizar a Fina tras su marcha inesperada. Ella agradecerá el gesto, sin sospechar que es él mismo quien se encuentra detrás de la desaparición.

Por tanto, el episodio de hoy de Sueños de libertad promete ser uno de los más comentados en redes. La increíble decisión de María, interpretada por Roser Tapias, no solo impactará a Andrés, sino que también abrirá un nuevo horizonte en la trama. Entre secretos, manipulaciones y alianzas, la serie volverá a demostrar por qué se ha convertido en una de las ficciones de mayor éxito.