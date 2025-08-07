Importante, sucederá hoy: Juanjo Puigcorbé da la noticia en 'Sueños de libertad'

Este jueves, 7 de agosto, va a suceder algo que, sin ninguna duda, va a suponer un antes y un después en la trama de Sueños de libertad. Y es que, durante el episodio número 367 de esta conocida ficción de Antena 3, don Pedro (Juanjo Puigcorbé) va a dejar al descubierto la noticia menos esperada.

Hace varias semanas, y a pesar de la intensa historia de amor que Damián y Digna protagonizaron en el pasado, don Pedro se casó con la madre de Joaquín y Luis. Sin embargo, las sospechas del empresario nunca desaparecieron.

| Atresmedia

Prueba de ello es lo que va a suceder hoy, durante la última emisión de Sueños de libertad. El director de Perfumerías De la Reina va a comenzar a observar con cierta inquietud los movimientos que su enemigo está llevando a cabo en torno a Digna.

Tanto es así que, incluso, don Pedro (Juanjo Puigcorbé) va a sospechar que las intenciones de Damián podrían ocultar un interés mucho más profundo que una simple cortesía. Además, y por si fuera poco, el empresario va a tener una intensa conversación con su hermana Irene, donde le revelará una inesperada noticia.

Don Pedro, personaje de Juanjo Puigcorbé en Sueños de libertad, le hace una importante revelación a su hermana

Hoy, en Sueños de libertad, don Pedro (Juanjo Puigcorbé) no podrá tolerar ver a Irene tan feliz e ilusionada con Damián. Por eso, no se lo va a pensar dos veces a la hora de hacerle una clara advertencia.

El empresario considera que el patriarca de los De la Reina aún tiene sentimientos por Digna y solo está buscando una excusa para volver a acercarse a ella.

| Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Por otro lado, y tras el altercado con Andrés, la relación entre Gabriel y Cristina se vuelve cada vez más tirante. Tanto es así que el abogado no duda en pedirle explicaciones a la joven.

La prometedora perfumista le confiesa al abogado que cree que ha sido utilizada para arruinar el perfume de Cobeaga. Sin embargo, Gabriel logra, una vez más, inclinar la conversación a su favor.

| Atresmedia

Mientras tanto, Gema continúa visiblemente afectada por la confesión de su hijo. Aunque Joaquín intenta quitarle importancia a la actitud de Teo, sus esfuerzos resultan inútiles, ya que no puede evitar sentirse responsable por lo sucedido.

Digna, a su vez, defiende con firmeza que nada justifica lo ocurrido con el niño. “Lo normal es pedirlo, no robarlo”, afirma con contundencia. Poco después, Raúl revela que Teo está siendo víctima de acoso escolar.

| Atresmedia

En la empresa, Andrés continúa con su plan contra Gabriel y le organiza una trampa para desacreditarlo frente a los socios. Por un momento, logra que todas las miradas apunten a su primo como el responsable del robo.

Pero el abogado ya sabe cómo deshacerse de todas las sospechas que recaen sobre él relacionadas con el robo de la patente. Furioso de que Cristina haya hablado con Andrés, intentará culparla del estancamiento de la producción. Además, y por si fuera poco, insinuará que ha sacado provecho de la crisis.

Por otra parte, Chema regresa de París decidido a recuperar a Claudia, sin saber que ella ha iniciado una relación con Raúl. Pero la joven aún no sabe cómo decirle la verdad.

Finalmente, Begoña está cada vez más inquieta por el conflicto entre Gabriel y Andrés, y Damián duda sobre si debe contarle a Irene lo que sabe de Pedro (Juanjo Puigcorbé). Todo ello mientras Tasio descubre una pista sobre el responsable del robo de la patente.