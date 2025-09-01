Rosa manda un mensaje importante sobre Manu en mitad de 'Pasapalabra': 'El duelo...'

Rosa ha sorprendido en pleno programa de Pasapalabra al mandar un mensaje muy significativo sobre su compañero Manu. La concursante ha aprovechado un momento clave para referirse a la relación que ambos mantienen en el concurso. Sus palabras no han pasado desapercibidas y han generado expectación entre los espectadores.

En esta ocasión, la gallega ha pronunciado una frase que ha dado mucho que hablar al mencionar "el duelo con Manu". Con estas palabras ha puesto en valor la trayectoria compartida con su actual rival, más allá de la competencia diaria en El Rosco. El público ha interpretado este mensaje como un reconocimiento mutuo y como un reflejo del camino que los dos han recorrido juntos.

El comentario ha adquirido mayor relevancia por el contexto en el que se ha producido. Rosa ha alcanzado el programa número 197, una cifra que no es casual dentro de Pasapalabra. Se trata del mismo número con el que Rafa Castaño se llevó el mayor bote de la historia y con el que Orestes Barbero firmó su permanencia más recordada del programa.

Rosa y Manu igualan la longevidad de dos leyendas de Pasapalabra

Durante la emisión, Roberto Leal no ha dejado pasar la ocasión y le ha preguntado directamente a Rosa qué le sugería ese número tan simbólico. Ella, sin dudar, ha nombrado a Rafa y a Orestes, vinculando su propia experiencia con la de dos de los concursantes más icónicos del formato. Esta referencia ha servido para reforzar la magnitud de lo que está viviendo en el plató.

La conexión con la historia del concurso es evidente. Rafa Castaño se llevó en su día un premio de 2.272.000 euros, récord absoluto que aún sigue vigente. Por su parte, Orestes Barbero se convirtió en sinónimo de constancia, con una trayectoria larga y memorable que ahora Rosa y Manu han igualado.

Un récord histórico al alcance de Rosa y Manu

En este contexto, la frase “el duelo con Manu” trasciende lo meramente numérico. No se trata únicamente de contar programas, sino de destacar la resistencia, el talento y la complicidad que ambos concursantes han demostrado en cada emisión. Su rivalidad sana y su capacidad para mantenerse firmes han convertido su enfrentamiento en uno de los más seguidos por la audiencia.

De cara al próximo programa, las miradas estarán puestas en lo que ocurra con esta pareja de concursantes. Si Rosa y Manu continúan sin sobresaltos, superarán un récord histórico que parecía inalcanzable. Ese hito transformará su duelo en un capítulo inolvidable dentro de la historia de Pasapalabra y consolidará su nombre entre los más destacados del concurso.