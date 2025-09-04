Desvelan por fin la causa de la muerte de Giorgio Armani, el famoso diseñador italiano

El diseñador italiano Giorgio Armani ha fallecido este jueves a los 91 años. Lo ha hecho "rodeado de sus seres queridos", según ha anunciado la compañía en un comunicado oficial. La noticia ha causado un profundo impacto en el mundo de la moda y entre sus seguidores más fieles.

El Grupo Armani ha confirmado su fallecimiento a través de una nota en la que se ha referido a él como “Il Signor Armani”. El nombre con el que siempre se han referido a él en la empresa que él fundó hace muchos años.

| Europapress

“Sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación”, ha declarado el grupo. En el mismo mensaje, los empleados y familiares han prometido continuar su legado con respeto, responsabilidad y amor.

La causa del fallecimiento de Giorgio Armani ya se ha desvelado

Durante los últimos meses, Armani ha presentado diversos problemas de salud. Estos inconvenientes lo han obligado a ausentarse por primera vez de sus desfiles en Milán y París. A pesar de su ausencia física, ha continuado dirigiéndolos de manera remota.

Así, finalmente se ha desvelado la causa de su muerte: Giorgio Armani ha estado enfrentando problemas de salud durante un tiempo prolongado. Aunque no se han ofrecido detalles específicos, su estado ha ido empeorando con el paso de los meses. Su entorno más cercano ha preferido mantener la privacidad durante todo este proceso.

| Europapress

La firma de lujo se preparaba para conmemorar los 50 años de su fundación. Las celebraciones estaban previstas en el marco de la Semana de la Moda de Milán. La empresa ha declarado que estos homenajes se realizarán igualmente, ahora como un tributo a su creador.

El funeral de Giorgio Armani se celebrará el próximo fin de semana en Milán

El funeral se celebrará de manera privada, de acuerdo con la voluntad expresa de Armani. Estará abierto al público solo el fin de semana del 6 al 7 de septiembre. Se realizará en el Armani/Teatro, en Via Bergognone 59, Milán, entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Desde que fundó su firma en julio de 1975, Giorgio Armani ha marcado una era. Su visión ha ido mucho más allá de la moda, extendiéndose a muchos aspectos de la vida cotidiana. Giorgio Armani ha anticipado los nuevos tiempos con claridad, elegancia y pragmatismo y hoy, el mundo despide a un pionero y celebra un legado que ha dejado huella.