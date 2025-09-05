El gesto de la reina Letizia con su sobrina, Carla Vigo, deja a muchos sin palabras

Todas las voces críticas que en su día se alzaron contra la reina Letizia han quedado silenciadas por la propia protagonista. La mujer de Felipe ha tenido un gesto con su sobrina, Carla Vigo, que demuestra la realidad de cómo es su relación.

Carla, hija de la tristemente fallecida Erika Ortiz, hermana de la reina, vive una vida completamente diferente a la Familia Real. Su vínculo con su tía y primas siempre ha generado expectación, sobre todo porque ha sido la gran ausente en muchas celebraciones. Ahora, Letizia ha dado un paso al frente demostrando qué papel desempeña en la vida de Carla.

| Instagram, @casareal.es

La reina Letizia confirma cómo es su relación con Carla Vigo

Carla Vigo nació en Oviedo en el año 2000. Es hija de Erika Ortiz, hermana de la reina Letizia, y su vida cambió drásticamente en 2007 cuando su madre falleció. Desde entonces, la relación entre tía y sobrina siempre ha sido objeto de especulación.

Ahora, la reina Letizia ha tenido un gesto con Carla con el que ha dejado sin palabras a todos sus detractores. Letizia ha demostrado que su sobrina continúa desempeñando un papel fundamental en su vida. ¿Cómo lo ha hecho?, pues manteniendo el contacto con Carla y preocupándose por ella.

| Europa Press

Algunas voces insinuaron que la reina Letizia podría haber 'desaparecido' de la vida de su sobrina desde que falleció su hermana. Criticaron la actitud distante y fría de la soberana mientras Vigo admitía haber pasado por momentos realmente complicados. Sin embargo, esa despreocupación que algunos han mencionado es inexistente.

La verdad es que la reina Letizia sí está al lado de Carla y se mantiene al corriente de lo que acontece en su vida. Eso sí, lo hace en la intimidad y sin exponer a la joven ante lo que significa tener lazos familiares con la Familia Real.

Vigo se ha convertido en un miembro mediático de la familia. Participa activamente en redes sociales, asiste a diversos eventos y ha hablado con la prensa en los photocalls. Siempre ha mostrado respeto hacia su tía y sus primas, manteniéndose al margen de polémicas y debates.

Sin embargo, cuando ha sido preguntada sobre la reina Letizia, Carla se ha mostrado de lo más sincera.

Carla Vigo confirma la situación con la reina Letizia

La reina Letizia ha demostrado que se preocupa por el bienestar de Carla y que está pendiente de ella en todo momento. De hecho, la propia joven confirmó ante los medios si mantiene una relación estrecha con su tía.

“¿Te cuida mucho doña Letizia, verdad?, está pendiente, quiero decir”, le preguntó en una ocasión una reportera. La respuesta de Carla fue un “sí” rotundo con el que admitió lo mucho que se preocupa la reina de ella. Incluso añadió más énfasis a su respuesta calificando a Letizia de “gran reina”.

| Europa Press

La joven ha tenido momentos difíciles. Ha confesado problemas de salud mental y ha sufrido ansiedad y otros trastornos que le llevaron a estar ingresada. En esos momentos complicados, Letizia ha buscado la manera de apoyarla sin perder en ninguna ocasión el contacto con ella.

Estos gestos de la reina Letizia acallan las críticas y las voces anteriores que sugerían un desinterés hacia Carla. La relación entre ambas no necesita de grandes gestos de protocolo. Lo genuino se palpa en la voz de Vigo, que cuando se refiere a reina Letizia, usa palabras sinceras y llenas de afecto.

“Para mí significa mi tía y ya está”, recalcó Carla, dejando claro que más allá de ser reina, con ella tiene un vínculo cercano. Esa presencia no pasa por actos oficiales; pasa por gestos cotidianos, por detalles que solo son significativos para quienes los viven. Y aunque Carla no los enumera, se entiende que está acompañada y respaldada por la reina Letizia.