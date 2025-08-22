Tom Cruise, pillado en Mallorca: saltan las alarmas y todos señalan a Ana de Armas

Tom Cruise ha vuelto a ser noticia en España y no precisamente por un estreno de cine. El actor norteamericano ha sido sorprendido en Mallorca, en un viaje inesperado que ha levantado todo tipo de comentarios. El hecho ha disparado las alarmas y, de inmediato, muchos han puesto el foco Ana de Armas.

La presencia del intérprete en la isla balear ha generado sorpresa por la discreción con la que se ha producido. No ha habido alfombra roja ni eventos oficiales que justificaran su llegada. Por eso, la pregunta sobre los motivos de su visita no ha tardado en situar a la actriz cubana en el centro de las especulaciones.

| Europa Press

Las imágenes publicadas en medios locales han confirmado que Cruise viajó solo, llegó en helicóptero y se alojó en un hotel de lujo de la zona de Canyamel. Sin embargo, lo más comentado no ha sido su estancia, sino la relación que muchos medios han querido trazar con Ana de Armas, con quien ya había sido visto antes. La vinculación entre ambos ha sido suficiente para que se dispararan los rumores de un posible romance o de un proyecto compartido.

Tom Cruise y Ana de Armas mantienen el silencio pese a sus frecuentes encuentros

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Cruise y De Armas aparecen juntos en titulares. Hace apenas unos meses fueron fotografiados en Vermont, en la fiesta de cumpleaños de David Beckham, y también a bordo de un barco en Menorca este mismo verano. En todas esas instantáneas se les veía cómplices, aunque sin la cercanía que suele delatar una relación sentimental consolidada.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

En Mallorca, el protagonista de Misión Imposible mantuvo la discreción y no se dejó ver con nadie durante sus 36 horas en la isla. Aun así, la coincidencia temporal con los movimientos de Ana de Armas en España ha sido suficiente para alimentar las conjeturas. Ninguno de los dos ha querido aclarar públicamente cuál es la naturaleza de su vínculo, lo que ha dado aún más fuerza a la especulación.

La visita a Mallorca pone el foco en la vida privada de Tom Cruise

El hermetismo de Cruise en su vida privada no es nuevo y ha acompañado al actor a lo largo de toda su carrera. Apenas se conocen detalles de su relación con sus hijos o de los motivos de sus rupturas sentimentales, a menudo rodeadas de pactos de silencio. Este misterio ha contribuido a que cada aparición inesperada se convierta en material de titulares.

Por ahora, Tom Cruise ha disfrutado de un breve, pero destacado paso por Mallorca. Esta visita ha vuelto a centrar la atención en su vida personal, cada vez más bajo el escrutinio público. Aunque no hay confirmaciones oficiales, el nombre de Ana de Armas sigue siendo el más comentado.