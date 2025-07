Una rival de Meghan Markle la hunde por su nuevo negocio

Desde que Meghan Markle decidió dar un giro profesional con su marca de lifestyle, su proyecto ha estado sembrado de dificultades. Sin embargo, lo más reciente no proviene solo de fallos técnicos o burocráticos, sino de una voz experta que, según medios de prensa rosa, ha lanzado una crítica nada favorable.

La experta en conservas carga contra los productos de Meghan

Hace poco, la marca As Ever —antes conocida como American Riviera Orchard— recibió una dura evaluación. Donna Collins, prestigiosa creadora de Jelly Queens y con más de 40 premios en mermeladas artesanales, no dudó. Calificó el producto como una “decepción real” y aseguró que “es un untable de frutas, que es lo que se hace cuando la mermelada falla”, señalando errores de textura atribuibles a un exceso de pectina. Para Collins, el equipo detrás de As Ever “realmente no sabe lo que hace”.

La noticia llegó tras el rápido agotamiento de mermeladas, cremas de albaricoque y miel de azahar, que generaron expectación entre seguidores, pero decepcionaron a críticos gastronómicos.

Instagram, XCatalunya

Problemas legales, logísticos y de imagen

No es la primera vez que la empresa de la duquesa tropieza. A lo largo del último año, Meghan ha lidiado con el registro de marca, rechazado en EE. UU. por el nombre American Riviera Orchard, lo que la llevó a renombrar la empresa como As Ever.

También hubo polémica por el logotipo, acusado de plagiar el escudo de Porreres, un pequeño municipio mallorquín cuyas autoridades avanzan en posibles acciones legales. Otros conflictos, aunque de menor relevancia, han sido con pequeños negocios, que también usan el nombre As Ever en Estados Unidos. Entre ellos se enuentra una marca de fotografía de Arizona y una empresa textil en Nueva York.

Reacciones de Meghan

Ante la presión, Meghan ha intentado aclarar en su pódcast “Confesiones de una fundadora” que el cambio de nombre no solo era estético: “American Riviera fue una ensalada de palabras”, explicó, anunciando que ya utilizaba el nombre As Ever desde 2022. Sin embargo, expertos en marcas han calificado sus explicaciones de poco convincentes, señalando falta de estrategia y autenticidad.

Lecturas, XCatalunya

Por su parte, la alcaldesa Xisca Mora, de Porreres, declaró que la similitud del logo con el escudo municipal parecía “surrealista” y sospecha que se recurrió a inteligencia artificial para el diseño. A pesar del revuelo, el municipio admite que iniciar un proceso legal completo podría ser costoso.

Contexto y evolución del proyecto

La aventura empresarial de Meghan comenzó en marzo de 2024 con el blog The Tig Live y el anuncio de American Riviera Orchard. La propuesta incluía desde mermeladas hasta vino rosé, con un lanzamiento paulatino a través de su web. La marca volvió a cambiar en febrero de 2025, poco antes del estreno de su serie en Netflix, With Love, Meghan, en un intento por afianzar su identidad personal.

En junio, se sumaron más productos y se evidenció una alianza con productores como The Republic of Tea y el viñedo Kunde Family Winery, aunque las críticas del sector ya eran públicas.

XCatalunya, @theroyalfamily

Una rival inesperada abre la rendija

Como si no bastaran las dificultades internas, la crítica experta de Collins llega a reabrir heridas. Una voz con peso en el mundo gourmet que acusa sin cortapisas y coloca a Meghan en el foco mediático desde un ángulo profesional, no desde su condición de figura pública o royalty.