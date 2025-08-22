El rincón de Catalunya elegido por Pau Cubarsí y su novia para una escapada

La imagen apareció sin previo aviso y encendió el runrún del corazón en plena pretemporada blaugrana. Nada de poses calculadas ni sesiones fotográficas, solo mar, amigos y una complicidad difícil de disimular. El defensor que revolucionó la zaga del Barçaha encontrado un respiro muy cerca de casa. La escena, grabada por un periodista conocido en redes, confirma una escapada tan sencilla como elocuente.

Barco, amigos y miradas cómplices en la Costa Brava

Las imágenes sitúan a Pau Cubarsí y su pareja navegando en la Costa Brava, rodeados de amigos y con absoluta naturalidad. El vídeo difundido por Javi de Hoyos muestra a ambos relajados, sin ocultarse, mientras la embarcación avanza entre gritos y móviles en alto. La secuencia, breve, pero precisa, despeja dudas: la escapada fue en Catalunya y dejó claro el buen momento personal del central. La publicación original vincula la localización a ese tramo del litoral que Cubarsí acostumbra a frecuentar.

La pieza que contextualiza las imágenes subraya un detalle relevante para el lector culé. Tras un inicio de temporada exigente, el central eligió mar cercano en lugar de destinos exóticos. Este gesto de arraigo sintoniza con su perfil público. La naturalidad del vídeo contrasta con el secretismo habitual en relaciones incipientes del fútbol de élite.

La versión de Javi de Hoyos y el silencio del entorno

El periodista que publicó el vídeo explica que la pareja no se escondió y que la aparición fue totalmente consciente. Según su relato, la escena se produjo en un barco concurrid, con testigos grabando a pocos metros. No hubo gestos de incomodidad por parte del jugador, pero tampoco ha habido confirmación pública sobre la identidad de la joven. Algunas cuentas de fans alimentaron hipótesis, pero no existe verificación oficial y conviene evitar dar nombres hasta que los protagonistas lo decidan.

Un verano a dos velocidades antes de la Costa Brava

El verano del central combinó viajes internacionales y descanso en familia, con dos paradas que marcaron el mapa sentimental reciente. Primero, una estancia en la isla griega de Kos dejó una batería de fotos de piscina infinita. También se veían motos acuáticas y atardeceres que hablaban por sí solos. Aquellas publicaciones situaron por primera vez a la pareja en un contexto vacacional compartido.

Semanas después, el jugador apareció en las Maldivas junto a los suyos, en otra tanda de imágenes. En esta segunda parte, la narrativa fue distinta. Hubo menos romanticismo explícito y más álbum familiar, con actividades acuáticas que dieron que hablar por la temeridad del escenario. La hoja de ruta cierra el círculo con la última parada, ya en Catalunya.

Renovado hasta 2029 y anclado a su tierra

Cubarsí, nacido en Estanyol en 2007, es uno de los símbolos recientes de La Masia y mantiene un vínculo fuerte con su territorio. Llegó al Barça con doce años y su liderazgo competitivo ha crecido a la par que su presencia en el primer equipo. Ese arraigo ayuda a entender por qué la Costa Brava funciona como refugio emocional y paisaje recurrente en sus descansos.

El defensa, que ya firmó su ampliación contractual hasta 2029, encara el curso con estabilidad profesional y exposición mediática creciente. La renovación y el peso táctico ganado con Hansi Flick explican la necesidad de desconexiones breves y cercanas. Nada ostentoso, nada que desmienta el perfil sobrio que ha cultivado desde su irrupción en la élite.

El vídeo que circula en redes confirma una escapada de Cubarsí con su pareja en la Costa Brava, sin posados ni exclusivas pactadas. El verano alternó Grecia y Maldivas antes del retorno al litoral gerundense, con la identidad de ella aun sin oficializar por parte del entorno. La elección del destino refuerza el relato de un futbolista anclado a su tierra, concentrado en el presente deportivo y cuidadoso con su vida privada.