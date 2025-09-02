El inesperado anuncio de Pepe Rodriguez durante 'MasterChef Celebrity': 'Lo siento'

El estreno de MasterChef Celebrity volvió a sacudir la parrilla televisiva anoche con la llegada de su décima edición en RTVE. El jurado, encabezado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, puso a prueba a los famosos aspirantes en su primer contacto con las cocinas más exigentes de la televisión. Sin embargo, lo que debía ser una velada de celebración se tornó en emoción contenida cuando el chef castellano-manchego tuvo que realizar un anuncio inesperado.

"Cuánto lo siento porque es un tío estupendo", expresó uno de sus compañeros con pesar, tras la decisión que marcaba el final de un concursante. El comentario sorprendió a todos los presentes y dejó la pregunta flotando en el aire: ¿quién fue el primero en despedirse de las cocinas?

| RTVE

Pepe Rodríguez confirma al primer expulsado de la décima edición de MasterChef Celebrity

La expectación por el regreso de MasterChef Celebrity era máxima. El programa arrancó este 1 de septiembre de 2025 con un elenco variado de artistas, presentadores, cantantes y actores dispuestos a demostrar su destreza culinaria. La mecánica fue fiel a lo que ya conocen los seguidores: pruebas de creatividad en plató, retos de exteriores y la temida eliminación final.

Desde su estreno en 2016, la versión con famosos se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de TVE, capaz de reunir a millones de espectadores en cada emisión. Esta edición, marcada por la cifra redonda de diez temporadas, llegó con el reto añadido de sorprender a una audiencia cada vez más exigente. Y en su primer programa no faltaron los momentos surrealistas, la emoción y, por supuesto, una despedida inesperada.

La primera eliminación no estuvo exenta de tensión, ya que los aspirantes debieron enfrentarse a un reto libre con ingredientes asignados al azar. Mala Rodríguez y Valeria Ros lograron destacar con rapidez, recibiendo los primeros halagos de la noche. Jordi Cruz fue contundente con la cantante: "Con muy poquito has hecho magia", le reconoció, elevando su moral.

| RTVE

Sin embargo, las críticas también se hicieron notar, sobre todo para Valeria Ros: "Según lo que ha ido pasando, has ido improvisando. Oye, creo que has tenido maña, pero le falta el sabor. Quizás te digo más por qué me he sentido ninguneado por tu parte".

Rosa Benito, por su parte, no convenció con sus "laminitas" y fue señalada por su exceso de sal y limón. La tensión subió cuando Torito, Alejo Sauras y David Amor también pasaron por la valoración, dejando la eliminación en manos de Rosa Benito, Jorge Luengo y Necko Vidal. Fue entonces cuando la decisión de los jueces inclinó la balanza.

La gran incógnita de la noche se resolvió en la sala de expulsión. Después de una prueba final muy ajustada, Pepe Rodríguez tomó la palabra para dar el veredicto definitivo. "El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es Necko", anunció con solemnidad, provocando un silencio inmediato entre compañeros y jurado.

Su compañero Jorge Luengo no tardó en mostrar su lado más humano al dedicarle unas sentidas palabras: "Cuánto lo siento porque es un tío estupendo". Una frase que reflejó el respeto mutuo y la complicidad que ya se había generado en tan solo unos días de concurso. RTVE destacó en sus redes sociales que fue uno de los instantes más emotivos de la gala.

La despedida de Necko y el mensaje de sus compañeros

El propio Necko respondió con sinceridad: "Me da pena irme, a nadie le gusta ser el primer expulsado". Entre lágrimas, reconoció la dureza de salir en la primera gala después del esfuerzo invertido: "No quería que pasara, no me esperaba ser el primero. Es superintenso y lo que más pena me da es que me lo he currado, he estudiado mucho, para irme tan rápido".

Lejos de marcharse en silencio, Necko recibió palabras de cariño desde la galería. Una de las más destacadas fue la de Masi, que no dudó en apostar por ella misma como futura ganadora. "Creo que ella misma no lo ve, pero mi ganadora es Masi porque se lo está currando, es una chica increíble", le dedicaba emocionada.

| RTVE

El ánimo también llegó en forma de deseo de futuro: "Espero que te prepares y vuelvas en la repesca. Has demostrado que eres un tío muy especial", continuó su compañera, visiblemente afectada por la marcha. El propio concursante dejó entrever que podría regresar en la fase de repesca, una oportunidad habitual en el programa para los expulsados tempranos.

El estreno de MasterChef Celebrity dejó claro que la décima edición será tan exigente como imprevisible. Pepe Rodríguez volvió a demostrar que, más allá del jurado implacable, también sabe ser cercano y humano. ¿Conseguirá Necko volver en la repesca?