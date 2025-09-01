‘La Promesa’ arranca septiembre con una noticia muy extraña sobre María Castro

El comienzo de septiembre no podía ser más intenso en La Promesa. Regresa con un capítulo cargado de giros que dejarán a los espectadores sin aliento. Y, en el centro de la trama, aparece de nuevo Pía, interpretada por María Castro, porque se dará una información muy peculiar sobre ella.

En concreto, alguien con poder dentro de palacio será el que destape esa noticia. Y la misma hará que Cristóbal se quede sin saber qué decir y absolutamente atónito.

La extraña revelación sobre Pía, interpretada por María Castro, en La Promesa

En la trama de hoy, Pía tendrá que hacer frente a una situación límite. El nuevo mayordomo del palacio la presionará con un ultimátum imposible de eludir.

Sí, debe decidir si se marcha ella o lo hace Ricardo, después de que su romance haya quedado al descubierto. Un ultimátum que en el último momento dará un vuelco cuando decida intervenir alguien inesperado.

Pero lo más sorprendente que sucederá con ella es que una persona con gran poder dará una información extraña sobre la sirvienta. Lo que hará será advertirle a Cristóbal de que no se enfrente a Adarre, porque eso significa que pueda ponerse en serio peligro. Y esto dejará al amante de Leocadia absolutamente sin saber qué decir.

La idea de que Pía pueda ser considerada una amenaza generará un clima de tensión insólito. Y hará que ronde la pregunta de si la fiel sirvienta está relacionada con algo más oscuro de lo que se había mostrado hasta ahora. Los seguidores de La Promesa vivirán con expectación la secuencia, que añade un giro inesperado a su trayectoria en la ficción.

Los Luján, Curro, Lorenzo y Manuel también agitarán hoy la trama de La Promesa

Aunque la atención se centrará en Pía, el capítulo de hoy de La Promesa no se quedará corto en cuanto a conflictos paralelos. Por ejemplo, la familia Luján se verá obligada a aceptar la propuesta del barón de Valladares, una decisión que parecía inevitable. No obstante, descubrirán muy pronto que con ese gesto no bastará para solucionar la situación que los acorrala.

Por otro lado, la tensión entre Curro y Lorenzo no hará más que aumentar. El distanciamiento y los choques entre ambos acabarán teniendo consecuencias inesperadas, especialmente para el futuro del joven con Ángela. La situación se volverá tan complicada que ella tomará una decisión drástica: adquirir de inmediato su billete para viajar a Suiza.

En paralelo, Manuel se enfrentará a una disyuntiva empresarial de gran calado. Deberá decidir si vende o no su parte del negocio de los motores de avión a Pedro Farré. Una resolución que puede marcar un antes y un después en su camino y que dejará al público expectante sobre su próximo movimiento.

Este arranque de mes confirma que La Promesa seguirá apostando por mantener un ritmo de giros constantes y revelaciones que no dejan indiferente a nadie. Y si algo quedará claro es que la extraña advertencia sobre Pía marcará un punto de inflexión en la historia.