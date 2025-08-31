Firme reacción de 'Fiesta' a lo que ha sucedido con Makoke, una de sus colaboradoras

El programa Fiesta ha conocido lo último que le ha pasado a Makoke, que forma parte de su grupo de colaboradores. Y ante esto, no ha dudado en reaccionar de manera firme y contundente.

Lo que ha sucedido es que la malagueña ha sido atacada duramente en redes tras aparecer en la portada de una revista sin maquillar. Unos ataques y unos comentarios tan fuera de lugar que han llevado al espacio de Telecinco a no quedarse callado. De ahí que el equipo, con sus presentadores a la cabeza, ha decidido defenderla a capa y espada.

Makoke se convierte en víctima de ataques en redes sociales

Makoke trabaja desde hace tiempo como colaboradora de Fiesta, donde se le tiene en gran estima. Por este motivo, el programa no ha querido obviar las críticas furibundas que ella ha recibido en redes tras aparecer en la portada de Lecturas sin maquillar.

Así, en plataformas como X, antes Twitter, se han leído comentarios contra ella especialmente duros. Ejemplos son tuits como estos: “Parece que tiene 80 años” y “Qué horrorosa. Lo que hacen el maquillaje y los filtros cuando hace postureo”.

Sin olvidar otros como los siguientes: “Parece la abuela del Titanic”, “Madre mía. Alucino” y “Traumas ha creado esta portada”.

Fiesta sale en defensa de Makoke tras los ataques

Estos mensajes, que han traspasado todos los límites, han llegado a los oídos del equipo de Fiesta. Por eso, el programa ha decidido abordar hoy el asunto desde el minuto uno de su emisión. Lo ha hecho dejando claro que no pensaba quedarse en silencio ante los ataques desmedidos que había recibido Makoke.

Ha sido Terelu Campos la primera en alzar la voz en plató, en representación de todos. Con un tono firme y visiblemente molesta, ha afirmado: “A mí lo que ha pasado me parece una barbaridad”.

A lo que ha añadido: “Y es muy de machismo también. A ver si no llevamos poniendo portadas de hombres sin maquillar en las playas y no hay comentarios así”. De este modo, ha puesto sobre la mesa la doble vara de medir a la que muchas mujeres del medio televisivo están sometidas.

La reacción de Fiesta no se ha limitado a palabras de apoyo. Durante el programa se ha abierto un debate sobre los estándares de belleza que todavía hoy pesan sobre mujeres del ámbito público. E incluso ha dado la palabra a la propia colaboradora, que ha dejado claro que no se va a dejar minar por críticas destructivas.