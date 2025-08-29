Así ha cambiado Paula Alòs del programa Manduka (TV3)

La audiencia de Catalunya la conoció como una niña que cocinaba con desparpajo y sonrisa permanente en plató. Hoy, casi una década después, su nombre vuelve con fuerza por una transformación que no es solo estética, sino también profesional. Nacida en Mataró en 2006, Paula Alòs ganó MasterChef Junior 4. Aquella final, emitida en La 1, la presentó al gran público y reveló una naturalidad televisiva impropia para su edad.

De la corona de 'MasterChef Junior' al salto en TV3

Tras el triunfo llegó 'Manduka', el espacio de cocina infantil de TV3, con ella al frente como anfitriona. Más tarde pilotó 'Manduka Family' en SX3, adaptando el formato a un concurso amable entre familias. Ese impulso inicial explica por qué su evolución despierta hoy tanta atención en la audiencia catalana. Manduka fue un estudio colorido que convertía cada receta en juego y aprendizaje.

El sello 'Manduka'

Había invitados que se prestaban a retos sencillos, mientras Paula guiaba con humor y trucos útiles para familias. La franquicia creció con 'Manduka Family', donde importaba el trabajo en equipo y la imaginación culinaria por encima del estrés. El fenómeno televisivo se convirtió en libros como 'Manduka fina' y 'Els secrets de la Paula', pensados para hogares reales. La producción incluso llamó la atención en festivales especializados, destacando su dinamismo visual y su ritmo pensado para familias.

Su Instagram muestra a una creadora que combina estética urbana, humor y guiños a Barcelona. En las últimas semanas, ha compartido vídeos y fotos familiares, retratándose más segura y dueña de su discurso. Un reciente eco mediático llegó tras una publicación con sus padres, que desató nostalgia entre seguidores de su etapa infantil. Su comunidad ya supera con holgura las cien mil cuentas, y conversa con ella mediante comentarios constantes y cariñosos.

Apariciones recientes y horizonte profesional

El tono sigue siendo fresco, con bromas ocasionales y una estética coherente con su generación digital nativa. Paula sigue ligada al universo SX3 con piezas que actualizan el espíritu Manduka. En entrevistas veraniegas ha defendido una cocina divertida y saludable, aceptando pruebas a ciegas con desparpajo juvenil. También pasó por Disney Channel con 'Un, dos, ¡chef!', compartiendo protagonismo con Canco Rodríguez y otro ritmo de plató.

Ese recorrido sugiere que puede alternar divulgación gastronómica y entretenimiento, sin perder identidad ni vínculo con su público. Su nombre figura entre los rostros jóvenes capaces de atraer público familiar sin caer en paternalismos innecesarios. La trayectoria de Paula Alòs explica por qué su cambio vuelve a interesar a prensa y audiencia en pleno 2025. Pasó de niña prodigio a presentadora catalana con marca propia, mientras consolida un perfil digital cercano y honesto.