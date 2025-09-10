El pacto entre Pablo Motos y su mujer, Laura Llopis, al descubierto: nadie lo esperaba

Pablo Motos, presentador de El Hormiguero mantiene un matrimonio discreto con Laura Llopis, su actual mujer. Ambos han demostrado estar muy bien compenetrados, incluso Laura trabaja en el programa de Pablo. Aunque nadie esperaba el pacto que ambos hicieron por el bien de su matrimonio.

En uno de los últimos programas, Pablo Motos entrevisto a la artista Emilia, donde la joven le preguntó por su matrimonio. Pablo respondió sin rodeos: “Yo me casé de una manera íntima, con mi familia”. La revelación desató bromas en el plató y Trancas y Barrancas dijeron con humor: “Y tan íntimo que no nos invitaste”.

| YouTube, @famoseo

Pablo y Laura Llopis eligieron una boda civil, fue una celebración muy discreta debido a que solo estuvieron sus familias. Nada de lujos, ni grandes fiestas: “Nos comimos una paella y nos fuimos a casa”, recordó Pablo. La ceremonia fue secreta, no hubo ni paparazzi ni prensa.

Pablo Motos y Laura Llopis tuvieron una boda discreta y sin grandes lujos

El presentador explicó que incluso han tenido que entrar al juzgado por una puerta trasera. “Me metieron por detrás, fuimos por unas habitaciones raras y me llevaron arriba”, contó. Aun así, los funcionarios los recibieron con alegría y les aplaudieron y felicitado.

Pablo y Laura se conocieron en la radio, él era locutor en Onda Cero Valencia y ella, parte del equipo de producción. Al principio, ella no mostró interés. “El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella”, dijo Pablo Motos entre risas, pero él no se rindió, se lanzó y ha funcionado hasta hoy.

| Europapress

Desde entonces, Pablo y Laura no se han separado debido a que comparten vida privada y trabajo. Laura es coordinadora de guiones en El Hormiguero y también trabajan con las hijas de Laura: Laura y Cristina Correa. Una se encarga del atrezzo y la otra, de los guiones.

Sorpresa por el peculiar acuerdo al que han llegado Pablo Motos y Laura Llopis por el bien de su matrimonio

Pablo habló con ternura de su mujer: “Es más culta que yo y una buenísima persona”. También reveló lo que para él significa el amor: “Saber que puedo ir contigo a cualquier parte y sentirme cómodo”.

| Atresmedia

Pero lo que más sorprendió al público fue el pacto que tienen. Una norma clave en su relación: “Está terminantemente prohibido repetir lo que ha dicho el otro con voz de idiota, al menos cuando estamos discutiendo”.

Una regla sencilla, pero poderosa. Nadie la esperaba y esa revelación dejó a todos en el plató con cara de asombro.