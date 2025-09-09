Las audiencias de ayer dictan la sentencia final para Pablo Motos y David Broncano

El duelo televisivo de las noches españolas volvió a dejar cifras claras. El lunes 8 de septiembre de 2025, los espectadores eligieron mayoritariamente a El Hormiguero en Antena 3. El programa de Pablo Motos recibió a Mar Flores y se convirtió en lo más visto del prime time. La competencia no estuvo lejos, pero los datos confirman una tendencia que ya se repite en esta nueva temporada.

Antes de entrar en los programas de la noche, cabe destacar que el espacio más seguido de toda la jornada no fue de entretenimiento, sino informativo. Antena 3 Noticias 1, emitido a las 14:58, logró una media de 2.196.000 espectadores y un 23,6% de cuota de pantalla. El informativo también aportó casi un punto completo al 14% total de la cadena durante el día. Además, fue el programa con más espectadores invitados, ya que 158.000 de sus seguidores no eran residentes habituales del hogar.

| Montaje propio

El momento de mayor concentración de público, el llamado “minuto de oro”, se vivió poco antes, a las 14:56. En ese instante, La Ruleta de la Suerte reunía a 2.429.000 espectadores, confirmando que las sobremesas de Antena 3 siguen siendo un terreno sólido para la cadena.

Pablo Motos gana a David Broncano (otra vez)

La batalla principal se libró por la noche. El Hormiguero, con Mar Flores como invitada, alcanzó un 17,2% de cuota y 1.944.000 seguidores. Con esta cifra, Pablo Motos se impuso a David Broncano, que desde hace meses compite desde La 1 con La Revuelta.

El programa de Broncano firmó un 16,1% de cuota y 1.852.000 espectadores. La diferencia no es abultada, pero sí suficiente para mantener a Motos como líder del entretenimiento nocturno.

| Atresmedia

El tercer puesto fue para First Dates, en Telecinco, que solo llegó al 8,4% y 966.000 espectadores. Muy cerca se situó MasterChef Celebrity, también en La 1, que firmó un 15,3% de cuota aunque con un seguimiento más bajo en número de espectadores: 864.000. Otros espacios de la franja, como El Intermedio en La Sexta (7,5%) o la serie Renacer en Antena 3 (11,1%), completaron la oferta con datos más modestos.



Las otras audiencias de ayer

Fuera del prime time, el estreno más comentado fue el de El Tiempo Justo en Telecinco. Debutó a las 15:54 con 812.000 espectadores y un 10,1% de cuota. En cuanto a los canales temáticos, el episodio de Emanet en Nova fue lo más visto, con 299.000 espectadores y un 3,3% de cuota.

La televisión autonómica también tuvo un buen rendimiento. El conjunto de cadenas de la FORTA alcanzó un 9,4% de cuota, con TV3 a la cabeza gracias a un 17,7% de share.

Con todo, los datos dejan claro el panorama. La información de mediodía domina el día, pero en la noche, la pugna entre Motos y Broncano sigue siendo el foco.

Por ahora, Pablo Motos conserva la ventaja, aunque el margen es lo bastante ajustado como para mantener el suspense en las próximas jornadas.