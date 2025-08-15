Ona Carbonell emociona con su tercer hijo: 'Días de...'

Entre pinos y luz de verano, Ona Carbonell detuvo el tiempo con una imagen que habla sin gritar. La instantánea respira calma y anticipa un capítulo doméstico donde la prioridad vuelve a ser el ritmo del bebé.

La foto de lactancia que consolida su nueva vida

La exnadadora compartió en Instagram una escena cotidiana y poderosa, con un mensaje breve y directo. “Días de mucho amor, calma y lactancia a tope”, escribió, reivindicando una maternidad compatible con el descanso y el vínculo. No es una pose improvisada, sino la continuidad de una conversación que mantiene desde hace años sobre lactancia y conciliación. En otras ocasiones ya había dedicado publicaciones a la Semana Mundial de la Lactancia, subrayando retos y aprendizajes sin edulcorar la experiencia.

El nombre con tradición luminosa

El pequeño llegó a mediados de julio en el Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, Catalunya, arropado por un equipo querido. La pareja anunció que se llama Luc, elección que prolonga su patrón familiar de nombres cortos y significativos. Kai y Teo, los hermanos mayores, completan un trío que confirma a la pareja como familia numerosa muy seguida. El nombre elegido remite a la luz y encaja con la estética sobria y simbólica que ella ha cultivado desde hace años.

| Canva Pro, XCatalunya, Levante-EMV

Carbonell es doble medallista olímpica y una figura histórica de la natación artística española tras Londres 2012. Su autoridad deportiva amplifica ahora sus mensajes como referente de madres deportistas y cuidadoras visibles. Por eso la escena de lactancia tras el parto funciona también como declaración coherente y nada oportunista.

La bandera de la conciliación que Ona no suelta

En Tokio 2020 denunció que las reglas impedirían viajar con su hijo lactante, abriendo un debate mundial incómodo. Aquella experiencia la llevó a contar su periplo en un documental donde desgranó la logística física y emocional. Explicó incluso que llegó a guardar decenas de botes para asegurar la alimentación de su primogénito mientras competía. Desde su retirada impulsa espacios de trabajo para la maternidad en el deporte, reforzando la agenda que lleva su sello.

A su lado camina Pablo Ibáñez, exgimnasta y compañero discreto, con quien comparte proyectos y tres hijos pequeños. La deportista anunció su retirada para priorizar a la familia y trabajar por la conciliación desde diferentes plataformas. En paralelo, impulsa iniciativas vinculadas a sostenibilidad y educación, coherentes con el respeto al mar que la formó.

Entre la ternura del momento, Carbonell mantiene una comunicación sobre cuidados reales y posparto sin filtros dorados. Todo indica que mantendrá ese tono pausado, con apariciones puntuales y un foco claro en la familia. Su comunidad espera nuevas imágenes y quizá alguna reflexión más extensa sobre esta tercera maternidad que acaba de estrenar. El nuevo capítulo de Ona Carbonell mezcla ternura y coherencia, consiguiendo un impacto emocional poco frecuente.