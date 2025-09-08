El nuevo problema de Leonor en la Academia del Aire desata la preocupación de Letizia

La princesa Leonor ha comenzado esta semana una nueva etapa en la Academia del Aire de San Javier, y el inicio no ha sido sencillo. La heredera al trono afronta un proceso de formación militar complejo, diseñado para futuros mandos del Ejército, que ya ha despertado una cierta preocupación en la reina Letizia.

En su llegada, se mostró sonriente y con ganas de aprender, incluso subió a un Pilatus PC-21, avión de instrucción del Ejército del Aire. Sin embargo, detrás de esa primera imagen se esconde un detalle que no ha pasado inadvertido y que plantea una incógnita: ¿será capaz de superar este desafío personal?

| Instagram, @casareal.es

Revelan el primer problema de la princesa Leonor en la Academia del Aire

La formación militar de la princesa Leonor no es opcional, ya que cuando asuma la Corona será capitana general de los tres ejércitos. De ahí que, desde 2023, se haya diseñado para ella un plan de tres años que incluye su paso por Tierra, Armada y Aire.

En el Ejército de Tierra se sometió a maniobras de gran dureza en Zaragoza, mientras que en la Armada vivió una experiencia intensa a bordo del Juan Sebastián de Elcano. Allí convivió durante meses con los marineros y participó en maniobras reales con fuego en la fragata Blas de Lezo.

Ahora, desde el 1 de septiembre de 2025, está instalada en la Academia General del Aire y del Espacio. Allí luce el uniforme azul del Ejército del Aire y, en las prácticas, el característico mono verde salvia de vuelo. El curso, sin embargo, no solo supone un reto académico y físico, sino también emocional.

La noticia que ha sacudido estos primeros días en la Academia del Aire la reveló la periodista Nuria Marín. Según explicó en su cuenta de Instagram, Leonor arrastra un temor muy particular: "Este va a ser un curso especialmente un poco complicado para la princesa porque le da miedo volar".

| Europa Press

De hecho, la propia Leonor intentó restar importancia al asunto cuando la prensa le preguntó por la dificultad de aprender a volar. Con una sonrisa, respondió: "Con ganas de aprender, pero poco a poco". Una frase sencilla que refleja tanto ilusión como prudencia ante el reto.

Más allá de la dimensión institucional, este episodio revela el lado humano de la princesa de Asturias. Leonor, como cualquier joven de 19 años, también tiene miedos y debilidades. Enfrentarse a ellos en un contexto tan exigente puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal.

La clave estará en comprobar si la princesa logra transformar su miedo en motivación. El precedente de su paso por la Armada, donde superó pruebas muy duras, es un motivo de esperanza para quienes confían en su adaptación.

La preocupación de Letizia ante el miedo de su hija Leonor

Fuentes cercanas a la Familia Real informan que la reina Letizia vive con especial inquietud el inicio de esta etapa. Consciente de los riesgos que implica la formación en la Academia del Aire, Letizia teme por la seguridad de su hija. Una preocupación no solo por el desafío, sino por la ansiedad que le genera el miedo a volar.

El hecho de que esta información se haya hecho pública añade un nivel de presión adicional. Para Letizia, la exposición mediática convierte lo que debería ser un proceso de aprendizaje en un reto emocional que necesita acompañamiento constante. Las mismas fuentes destacan que la reina ha reforzado el apoyo a Leonor, asegurándose de que cuente con todas las medidas de seguridad posibles y con mentores capacitados.

| Europapress

De hecho, contará con una instructora única: "Le va a entrenar una teniente que es la primera piloto de Eurofighter", reveló Nuria Marín. Se trata de una de las mujeres pioneras en este ámbito, cuya experiencia resulta clave para acompañar a Leonor en este proceso.

Esta preocupación también tiene un componente simbólico. Como madre y reina, Letizia desea que su hija pueda cumplir con sus obligaciones como futura capitana general, pero sin comprometer su bienestar. La combinación de miedo, exposición mediática y exigencias físicas hace que este inicio de curso sea uno de los más delicados de la princesa Leonor.