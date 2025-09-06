Emma García (52 años) enmudece por la reacción de Anita ante lo último de Montoya

Emma García ha regresado de las vacaciones de verano y ha vuelto a ponerse al frente de Fiesta. Y lo primero que ha hecho ha sido entrevistar a Anita Williams, tras la última noticia de su exnovio, Montoya. La joven ha reaccionado de tal manera, que la presentadora se ha quedado sin palabras.
Y es que la que fuera concursante de Supervivientes no ha podido quedarse callada al conocer que él ha intentado quitarse la vida. Se ha roto y esto ha enmudecido al plató.
Anita descubre con Emma García la conmovedora confesión de Montoya
Montoya se sentó anoche en ¡De Viernes! para contar cómo ha pasado los meses que ha estado alejado del foco mediático. Y en ese alarde de sinceridad reconoció que estuvo a punto de quitarse de en medio, pues no encontraba respuestas ni soluciones a sus problemas.
Esa última noticia de él ha causado un gran impacto y, por eso, Fiesta ha querido conocer qué opinaba su exnovia, Anita, al respecto. De ahí que nada más comenzar el programa, Emma García se ha sentado con la joven para interrogarla al respecto.
La chica ha reconocido que no había visto la entrevista del sevillano “No he visto nada, no tengo tiempo y no me hace bien”. Y, acto seguido, se le han puesto las imágenes de él reconociendo lo que había estado a punto de hacer.
Ella, ante lo oído, ha expuesto de forma firme: “Me da muchísima pena que tenga que sentirse así y que haya pensado en suicidarse. Es una persona que vale mucho, pero eso lo tiene que tener él en su cabeza. Se tiene que querer y querer mucho a la vida”.
La reacción de Anita deja muda a Emma García
Emma García, que conoce bien la dureza de los testimonios personales, ha animado a Anita a ser más sincera con sus sentimientos. La conductora de Fiesta le ha dicho directamente que no se estaba dejando llevar, que estaba conteniendo lo que realmente pensaba. Ese comentario ha sido el detonante para que la joven haya roto a llorar en directo, dejando a la presentadora sin saber qué decir.
Entre lágrimas, Williams ha confesado lo que sentía al conocer lo sucedido con Montoya: “Le conozco, no sabe gestionar el estar mal, aunque no sabía que había estado tan al límite”. Sus palabras han evidenciado que, a pesar de la distancia y de su separación, sigue existiendo un fuerte vínculo emocional.
La exconcursante también se ha abierto sobre su propio estado anímico: “Yo tampoco lo he pasado muy bien este verano, porque es todo demasiado y no estoy acostumbrada. Tengo muchos escudos, no muestro mi verdadero dolor porque creo que no es necesario”. Con estas frases, ha dejado ver que ella también atraviesa un momento complicado, marcado por la presión mediática y el recuerdo de su relación pasada.
Anita ha sido todavía más clara al explicar por qué evitó ver la entrevista de Montoya: “No lo vi porque no me va bien verlo. Lo sigo pasando mal y me ha pillado por sorpresa”.
“Le deseo lo mejor, que sea feliz, que siga para adelante y que le vaya todo genial. Yo claro que le quiero, pero no puedo más”.
Estas declaraciones han dejado muda a Emma García, que se ha quedado unos segundos sin saber cómo responder ante tanta franqueza. La presentadora ha optado por darle un respiro a la entrevistada y permitir que expresara lo que llevaba tiempo guardando.
El plató entero se ha contagiado de la emoción del momento. Los colaboradores han comentado lo valiente que había sido Anita al abrirse en directo y reconocer tanto su dolor como su deseo de seguir adelante sin cargar con más sufrimiento. De ahí que la entrevista se ha convertido en uno de los momentos más intensos de la tarde televisiva.