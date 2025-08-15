El nuevo coche de 200.000 euros de Laura Escanes

Laura Escanes ha convertido su verano mediterráneo en un escaparate de momentos felices y algún capricho muy meditado. La intriga llegó en redes con un vídeo sugerente, música pegadiza y un coche oculto bajo una funda de concesionario. Primero mostró la emoción, después las pistas, y finalmente una estampa de lujo que desató comentarios y especulaciones. No era una simple actualización de garaje, sino un gesto que resume la etapa vital y profesional que atraviesa.

El Porsche que reemplaza a su Tesla

En abril, varios medios especializados identificaron el modelo como un Porsche Macan Turbo eléctrico, anunciado por la propia Laura con el mensaje “dream car”. Su precio de partida ronda los 117.000 euros y, con paquetes y personalización, supera con facilidad la barrera de las seis cifras. La jugada suponía dejar atrás el Tesla con el que se la había visto en Madrid y Barcelona durante los últimos años. El salto de prestaciones y acabados explicaba la sonrisa en el vídeo del concesionario y la lluvia de reacciones posteriores.

A mediados de agosto, un reportaje detalló que el vehículo que luce ahora en sus blogs sería un Porsche Cayenne S Hybrid con techo panorámico. El artículo fijaba una horquilla de precio que, con extras, puede rozar los 200.000 euros. ¿Hay un cambio de modelo o se trata de dos Porsches en momentos distintos del mismo año, uno eléctrico y otro híbrido enchufable? Las imágenes y fechas respaldan ambas tesis, por lo que conviene distinguir la compra inicial de abril de los planos recientes de agosto.

| El Español

Vacaciones en Menorca y romance consolidado

El estreno del coche ha coincidido con su primer verano junto al esquiador Joan Verdú, una relación confirmada a comienzos de año. Sus publicaciones desde Menorca, entre chapuzones y posados con amigas, han reforzado el relato aspiracional que acompaña cada paso de la celebridad.

En X, la cuenta de Jaleos amplificó el tema y el debate se polarizó entre aplausos al “coche soñado” y reproches por ostentación. No faltaron mensajes sobre sostenibilidad y coherencia, habituales cada vez que una celebridad presume de un SUV de altísimo precio.

Las prestaciones publicadas por la marca sitúan al Macan Turbo con 639 caballos y carga ultrarrápida, mientras el Cayenne híbrido ofrece lujo y etiqueta CERO. En precio, fuentes solventes hablan de un abanico que parte de 117.000 euros y puede alcanzar casi 200.000 con paquetes específicos. Queda claro que el coche es más que un transporte en la narrativa de Escanes, es un símbolo de etapa y de ambición personal. La pregunta ahora es si veremos activaciones con la marca o un segundo estreno, confirmando cuál será su compañero definitivo de aventuras.