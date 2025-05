El mago Pere Rafart dice lo que muchos autónomos piensan: 'Nos tratan...'

Ser emprendedor en España no siempre es motivo de ilusión, aunque uno se dedique literalmente a hacer magia. El mago catalán Pere Rafart, conocido por su talento sobre el escenario y por haber actuado ante figuras como Leonardo DiCaprio, ha confesado esta semana su desencanto total con el sistema actual de trabajo autónomo.

En plena campaña de la declaración de la renta, Rafart ha levantado la voz en el programa Versió RAC1, exponiendo su experiencia personal como trabajador por cuenta propia. Su mensaje ha resonado especialmente entre miles de profesionales que, como él, sobreviven en un entorno marcado por burocracia, morosidad y un trato institucional que muchos consideran injusto.

“Trabajar para uno mismo no compensa”

Con esa frase comenzó Rafart su publicación en la red social X. “Quizás me he dado cuenta tarde, pero ya lo tengo claro: no vale la pena”, dijo sin rodeos. El ilusionista asegura que algunos ayuntamientos le pagan con hasta seis meses de retraso y que ha tenido que perseguir empresas para que le ingresen el IRPF del año anterior.

| XCatalunya

“Es desolador”, sentenció. Según explicó, incluso cuando logra tener ingresos estables, las trabas administrativas no cesan. Desde inspecciones fiscales hasta subidas imprevistas de impuestos, el camino del autónomo, afirma, está lleno de obstáculos que desgastan a cualquiera.

La trampa de la ilusión: crecer es castigo

Pere Rafart admite estar completamente a favor de pagar impuestos si eso garantiza un estado del bienestar, pero recalca que el sistema parece castigar al que quiere crecer. “Suben el IRPF, complican los trámites, y si no tienes gestor te fríen a inspecciones”, detalla.

| XCatalunya

Por eso, su conclusión es tajante: a partir de ahora quiere “trabajar menos y vivir mejor”. Una decisión difícil para alguien que ha alcanzado visibilidad internacional, pero que siente que no vale la pena seguir esforzándose en un marco laboral que lo agota.

La sensación de ser tratado como un sospechoso

El testimonio de Rafart no es un caso aislado. Daniel Garcia, presidente de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya, intervino también en el programa y apoyó cada una de sus palabras. “Los autónomos son hombres orquesta. Lo hacen todo: buscan clientes, trabajan, cobran, gestionan… y aún así, la administración los trata como delincuentes en potencia.”

Garcia relató cómo muchos trabajadores por cuenta propia viven con el miedo constante a recibir cartas de la Seguridad Social. “Antes de abrirla ya piensas que has hecho algo mal. Y en muchos casos, tienes que demostrar que no has cometido ninguna infracción. La carga emocional que esto genera es brutal”.

Una decisión que marca un antes y un después

El caso de Pere Rafart pone de relieve una paradoja: mientras que el discurso público aplaude el emprendimiento, el día a día del autónomo está plagado de inseguridad. Desde la falta de pagos hasta la persecución fiscal, pasando por la necesidad de externalizar toda la gestión administrativa, cada paso es una carga más.

En sus propias palabras: “Trabajo para vivir, no vivo para trabajar”. Su decisión ya está tomada. Aunque sigue amando la magia y el contacto con el público, ha optado por reducir sus compromisos profesionales para priorizar su bienestar.

El giro más inesperado de su carrera

Y aquí llega lo más impactante de toda esta historia: Pere Rafart, uno de los magos con mayor proyección internacional de Catalunya, ha anunciado que abandonará parte de su actividad profesional para vivir con más calma. No se retira del todo, pero sí cambiará su ritmo por completo. “Después de actuar delante de DiCaprio, el truco más difícil ha sido sobrevivir como autónomo en este país”, concluyó con ironía.

Un ilusionista que ha dejado claro que, a veces, la realidad supera cualquier truco de magia.