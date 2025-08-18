Lady Kitty Spencer (sobrina de Lady Di) hace un importante anuncio sobre su marido

Lady Kitty Spencer ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio que ha despertado gran interés y emoción. La sobrina de la princesa Diana ha dado a conocer una noticia muy especial relacionada con su esposo, el empresario Michael Lewis. Aunque la pareja siempre ha sido discreta, esta vez Kitty ha compartido un gesto que muestra la profunda conexión que mantienen.

El anuncio, que ha sorprendido a muchos de sus admiradores, ha sido que su marido le ha regalado un viaje muy especial. Según ha relatado, el destino elegido no solo tiene un significado romántico, sino que también está cargado de recuerdos compartidos entre ambos. Este gesto ha sido recibido como una muestra pública del cariño y cuidado que caracteriza su relación desde que se conocieron.

| Europa Press

La noticia ha llegado tras unas semanas en las que Lady Kitty ha compartido imágenes idílicas de su verano en redes sociales. Primero en la Toscana y, más recientemente, en los Hamptons, donde ha disfrutado de la playa junto a su hija Athena y su esposo. El viaje se enmarca en estos días de descanso, reforzando así la idea de que su familia es su mayor prioridad.

Lady Kitty Spencer, la sobrina de Lady Di, muestra su lado más familiar junto a su marido y su pequeña

En las fotografías publicadas, Lady Kitty y Athena han posado con looks coordinados y un estilo que respira elegancia veraniega. La presencia de Michael Lewis, que rara vez aparece en público, ha llamado especialmente la atención, ya que muestra su lado más cercano y familiar. La pareja ha disfrutado de paseos junto al mar y de jornadas relajadas en jardines llenos de hortensias.

Desde que iniciaron su relación en 2019, Lady Kitty y Michael han optado por mantener gran parte de su vida privada lejos de los focos. Su boda en 2021, celebrada en Italia, fue uno de los pocos momentos en que la pareja compartió abiertamente su felicidad con el mundo. El reciente anuncio de este viaje se ha sumado a esos escasos instantes en que deciden abrir una ventana a su intimidad.

La relación de Lady Kitty Spencer y Michael Lewis marcada por gestos especiales

La modelo ha agradecido públicamente el detalle, destacando que el viaje tiene un significado muy especial para ambos. Ha demostrado que representa una oportunidad única para fortalecer su vínculo y crear recuerdos inolvidables juntos. Este gesto ha emocionado a sus seguidores, quienes han respondido con mensajes llenos de cariño y admiración.

Con este gesto, Lady Kitty ha mostrado que su historia con Michael Lewis sigue llena de gestos románticos y momentos especiales. La elección de compartirlo con el público ha permitido que sus admiradores sientan que forman parte de su felicidad. En un verano marcado por viajes, reuniones con amigos y vida en familia, el anuncio se ha convertido en la guinda perfecta de una temporada inolvidable para ella.