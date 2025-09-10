Kensington Palace, incapaz de frenar el nuevo rumor que circula sobre Kate Middleton

Kensington Palace se encuentra en una batalla constante contra la marea de especulaciones. La última ola de teorías se centra en Kate Middleton y su reciente cambio físico. Desde la institución han contemplado cómo, a pesar de los intentos, nada puede devolver la credibilidad sobre la princesa.

La viralidad ha flotado en redes, foros y tabloides con una energía propia. Cualquier intento oficial de bloquearlo es inútil y el silencio de Kensington no favorece la situación. En medio de este escenario, Kate ha reaparecido acaparando nuevamente todas las miradas.

| Europa Press

Kate Middleton complica las cosas en Kensington Palace

Kensington Palace tiene por delante numerosos frentes abiertos. Al regreso del príncipe Harry se le ha unido la última polémica protagonizada por Kate Middleton. En Reino Unido no se habla de otra cosa y la princesa de Gales es quien acapara gran parte del interés mediático por su melena.

Desde palacio son incapaces de frenar el runrún que circula sobre Kate y la teoría de que está usando una peluca. No hay pruebas concretas que respalden esta idea, pero su cambio de estilo en su regreso oficial tras las vacaciones hizo saltar las alarmas. Desde entonces, los esfuerzos de Kensington Palace para poner fin a las hipótesis han sido en vano.

| Europa Press

La conversación en redes sociales y medios de comunicación sobre Middleton es incesante. Algunos comentarios sugieren el uso de cabello falso, mientras otros mencionan extensiones o algún tipo de ayuda capilar. La conclusión para la gran mayoría es clara: la melena de Kate no es auténtica.

En esta guerra por desviar la atención, no ayuda que desde Kensington Palace guarden silencio para no entrar en polémicas y debates. Ya lo hicieron cuando Kate desapareció durante meses a causa de su enfermedad, y finalmente tuvo que salir al paso de los rumores. El silencio continuo de Kensington Palace ante esas especulaciones no ha hecho más que alimentar el fuego.

Sin embargo, en esta ocasión, prefieren contrarrestar las especulaciones a golpe de nuevas apariciones. Como la que se produjo el pasado sábado cuando Kate acudió a un partido de rugby entre Inglaterra y Australia. A este se le sumó la visita de Middleton y Guillermo a la Federación Nacional del Instituto de la Mujer.

Kensington Palace cambia de estrategia con Kate Middleton

Estas dos recientes apariciones de Kate tras su polémica visita al Museo Nacional de Londres han sido la respuesta de Kensington Palace a los rumores. Viéndose incapaz de intentar cambiar la opinión sobre la melena de Middleton, esta ha aparecido con otro cambio de look.

Con el cabello más controlado y recogido en una media coleta elegante, su presencia fue la mejor réplica a las voces malintencionadas. Muchos notaron que Kate había vuelto a su habitual tono castaño, luciendo más natural y reconocible.

Ese cambio hacia un look más clásico y su apariencia relajada funcionaron como un mensaje sin palabras. Incluso se atrevió con un discreto recogido que le aportó mayor naturalidad a su presencia. Aunque Kensington Palace no se pronunció directamente, esa aparición habló más fuerte que cualquier comunicado.

Kate parece haber captado el mensaje de que su cambio de look inicial no recibió la aprobación de Reino Unido. En lugar de luchar contra las críticas, Kensington ha cambiado de estrategia dejando que sea la princesa quien, con sus apariciones, acabe con los rumores.

Todavía es pronto para hacer balance de si este plan ha tenido el efecto deseado. Hay quien todavía duda de que se esté contando toda la verdad sobre la duquesa de Cambridge. Habrá que esperar para ver si Kensington Palace logra su propósito y el tema de la melena de la princesa acaba en el olvido.