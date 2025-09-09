Kate Middleton consuma su venganza contra Meghan Markle y Buckingham Palace calla

El ambiente en la familia real británica vuelve a estar cargado de gestos que dicen más que las palabras. El 8 de septiembre, tercer aniversario de la muerte de Isabel II, Kate Middleton reapareció.

Lo hizo en un acto inesperado y dejó claro que su papel junto al príncipe Guillermo sigue siendo clave en la monarquía. Todo esto sucedió mientras el príncipe Harry regresaba a Londres, lo que ha aumentado la tensión y las comparaciones inevitables.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat, CBS

Un regreso cargado de simbolismo

Kate y Guillermo visitaron el Instituto de la Mujer en Sunningdale. Este centro estuvo siempre ligado a Isabel II, que lo presidió durante décadas y lo convirtió en una de sus causas más queridas. La elección del lugar no fue casual. La pareja de Gales quiso rendir homenaje a la soberana en una fecha marcada por la memoria y el duelo.

En un gesto inesperado, Kate decidió sumarse a última hora a la agenda de su esposo. La princesa apareció con un vestido de cuadros en tonos grises y burdeos. El detalle de su look no pasó desapercibido, porque en cada aparición pública envía un mensaje calculado. Con su presencia, reforzó la imagen de unidad junto a Guillermo y recordó el papel protagonista que ocupa en el futuro de la corona.

Harry, de vuelta en casa

Mientras tanto, a solo unos kilómetros, el príncipe Harry aterrizaba en Londres. Su primera parada fue la capilla de San Jorge, en Windsor, donde dejó flores en la tumba de su abuela. El gesto fue íntimo y solemne, lejos de la exposición mediática, pero inevitablemente comparado con la agenda pública de su hermano y su cuñada.

| Europa Press

El hijo menor de Carlos III permanecerá en Reino Unido durante varios días. Además de honrar a Isabel II, asistirá a actos benéficos y reuniones vinculadas a proyectos que mantiene desde antes de su salida de la familia real. Su presencia, sin embargo, no ha cambiado la frialdad que lo separa de su hermano.

El silencio del palacio

Guillermo y Harry estuvieron a escasos quince minutos de distancia. Aun así, nadie espera que se produzca un encuentro entre ellos. Sus diferencias siguen marcando la relación y ni siquiera el aniversario de la reina ha servido como puente.

El Palacio de Buckingham tampoco ha movido ficha. Ni ha confirmado encuentros privados ni ha mostrado intención de acercar posturas. Carlos III mantiene el hermetismo, pese a que algunos esperaban un gesto simbólico de reconciliación. Por ahora, lo único evidente es la falta de contacto directo entre padre e hijo, y la distancia insalvable entre los hermanos.

Venganza en silencio

Los analistas ven la aparición de Kate como una forma de marcar territorio. Frente al regreso de Harry y la sombra de Meghan Markle, la princesa ha optado por mostrarse fuerte, serena y comprometida con el legado de Isabel II. No necesitó declaraciones. Su simple presencia al lado de Guillermo en un acto tan cargado de simbolismo fue suficiente.

El resultado es claro: Kate Middleton refuerza su posición dentro de la familia real en el mismo momento en que Harry vuelve a estar en el país. Una jugada silenciosa, interpretada por muchos como una venganza fría, mientras Buckingham Palace observa sin intervenir.