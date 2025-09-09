Será hoy: nadie esperaba lo que va a hacer Juanjo Puigcorbé en 'Sueños de libertad'

El episodio de hoy de Sueños de libertad promete sorprender a los espectadores con la actuación de Juanjo Puigcorbé en la piel de don Pedro. Su personaje afrontará un giro decisivo que marcará su futuro y el de quienes conviven con él en medio de una crisis sin precedentes.

Sueños de libertad, que se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de las tardes, regresa cargada de tensión y secretos familiares. ¿Qué consecuencias traerá lo que está a punto de suceder en la casa de los Merino?

| Atresmedia

Don Pedro toma una decisión inesperada que sacude a Damián y a Digna

El centro de la trama de hoy recae en don Pedro, interpretado magistralmente por Juanjo Puigcorbé, cuya enfermedad ha incrementado la preocupación en la familia. Su delicado estado de salud no impide que continúe empeñado en mantener el control, incluso en plena crisis empresarial y personal.

La situación se complica cuando Damián le pide que dé un paso al lado y ceda la dirección de la fábrica a alguien con fuerzas. Lo que comienza como un intento de apoyo se transforma en un duro desencuentro, ya que Pedro lo interpreta como una amenaza a su autoridad.

Herido en su orgullo, el personaje de Puigcorbé se siente traicionado y busca la manera de protegerse ante lo que considera una emboscada. Este enfrentamiento con Damián abre la puerta a un nuevo capítulo de rivalidades, donde la fragilidad física contrasta con su férrea voluntad de poder.

| Atresmedia

Al volver a casa, don Pedro llega envuelto en una mezcla de ira y celos que encienden un nuevo conflicto. Convencido de que entre su esposa Digna y Damián existe un acercamiento, la tensión con ella alcanza un punto sin retorno.

La discusión entre ambos se descontrola y el resultado es un desenlace cargado de dramatismo. Este giro coloca a Digna en el centro de un torbellino emocional, atrapada entre el deber hacia su marido y las heridas de su relación.

El resto de tramas del capítulo que añaden tensión y emoción a Sueños de libertad

Mientras la tensión se dispara en torno a don Pedro, otras historias se desarrollan en Sueños de libertad. La visita de Ángela a Damián marca un adiós doloroso, aunque antes de marcharse recibe una propuesta inesperada que la deja desconcertada.

Por su parte, Irene descubre que Joaquín ya conoce toda la verdad y trata de obtener su perdón, aunque el rechazo de él es contundente. Este desencuentro muestra la magnitud del daño causado y abre nuevas heridas en una relación ya deteriorada.

En otro frente, Marta se arriesga contactando con Miguel Ángel Vaca a espaldas de Pelayo. Aunque consigue recuperar el apoyo de su marido, no logra lo mismo con el Gobernador de Toledo, que rechaza asociar su nombre con la empresa.

| Atresmedia

Digna, tras el violento choque con su marido, se refugia en Julia y retoma una complicidad inesperada con Damián. La conversación entre ambos revive sentimientos ocultos, aunque ella oculta sus verdaderos motivos.

En el laboratorio, Luis intenta recomponer su relación con Cristina, aunque la tensión entre ambos es palpable y se hace evidente para Luz. El secreto amenaza con salir a la luz y marcar un antes y un después en sus vidas.

María se entera de la relación entre Raúl y Claudia y asegura no sentir interés por él, aunque su conversación con Gema sobre la maternidad la empuja a dar el paso. Contacta con Agustín para iniciar trámites de adopción, un camino lleno de incertidumbres. Raúl, por su parte, abre su corazón a Claudia y le revela los duros recuerdos de su infancia.

| Atresmedia

La pequeña Julia vuelve a ser el reflejo de la inocencia al escuchar rumores en el colegio sobre la fábrica. Begoña se incomoda, pero Gabriel logra dar un giro hábil a la situación, ganando cada vez más la confianza de ambas.

Finalmente, María intenta acercarse a Begoña al ver lo enamorada que está de Gabriel. Esa relación, que parece transformarlo todo, podría marcar también el futuro de su propia conexión con ella.

El capítulo de hoy de Sueños de libertad mostrará cómo don Pedro, interpretado por Juanjo Puigcorbé, desencadena un giro inesperado lleno de tensión. Mientras la crisis familiar y empresarial avanza, otras tramas secundarias aportan intensidad al episodio. ¿Será este el punto de inflexión definitivo para la fábrica y la familia Merino?