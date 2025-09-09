Isabel Serrano hace saltar las alarmas de 'La Promesa' con una complicada escena

Isabel Serrano ha vuelto a colocarse en el centro de todas las miradas en La Promesa. Su personaje, Leocadia, afronta una situación que amenaza con cambiar el rumbo de la historia y que ha generado una gran expectación entre los seguidores de la serie.

La ficción diaria de TVE se ha consolidado como un fenómeno televisivo gracias a su capacidad para entrelazar giros sorprendentes, romances imposibles y traiciones inesperadas. Con un reparto coral y una ambientación impecable, La Promesa sigue atrapando a su público. ¿Qué ocurrirá ahora que la tensión parece estar a punto de estallar en palacio?

Leocadia presiona con dureza a Lorenzo tras la desaparición de Ángela

Leocadia se encuentra sumida en un estado de nerviosismo cada vez más difícil de ocultar. La falta de noticias de Ángela la atormenta y su paciencia ha llegado al límite, lo que la lleva a tomar decisiones drásticas en su relación con el capitán Lorenzo.

La presión de Leocadia se materializa en un enfrentamiento directo contra el militar, a quien exige que cumpla de una vez por todas su palabra. El capitán se verá obligado a decidir si cede a las demandas de Leocadia o si mantiene su hermetismo, con consecuencias imprevisibles.

Por su parte, Curro, al borde de la desesperación, toma la valiente decisión de denunciar a Lorenzo ante el sargento Burdina. Con este paso, se abre la posibilidad de que las maniobras ocultas del capitán salgan a la luz, aunque el riesgo de represalias es enorme.

El resto de tramas que agitan La Promesa en el episodio de hoy

Mientras el conflicto entre Leocadia y Lorenzo gana fuerza, otros personajes de La Promesa también se enfrentan a sus propios dilemas. Adriano, inquieto por la osadía de Catalina, teme las represalias del barón de Valladares después de que esta se atreviera a enviar estiércol a su palacio como protesta. La reacción del noble no se hace esperar y desencadena un giro inesperado que sorprende a todos.

En un plano personal, Simona se sincera con Toño y le cuenta la dura historia que marcó su vida junto a su padre y al marido de Candela. El joven, impactado por lo que ha escuchado, decide reconciliarse con su madre, lo que llena de emoción a Enora, quien celebra el fortalecimiento de los lazos familiares.

No faltan los toques de crudeza en palacio. Santos, con el respaldo de Cristóbal, aprovecha cada instante para humillar a Ricardo, que no logra escapar de su angustiosa situación. Este maltrato constante refuerza la tensión en el ambiente y deja entrever que su sufrimiento todavía está lejos de terminar.

En otro frente, María Fernández amanece con una fuerte resaca que le impide recordar lo sucedido la noche anterior. La vergüenza llega cuando Teresa y Samuel le cuentan en qué penosas condiciones regresó al palacio, obligándola a encarar las consecuencias de su comportamiento.

El capítulo cierra con un nuevo incidente inesperado. Petra, en los jardines, sufre un percance que empeora aún más su relación con Cristóbal. La tensión acumulada entre ambos explota con fuerza y deja claro que su enfrentamiento seguirá marcando el futuro inmediato de la trama.

El episodio de hoy de La Promesa se centra en la angustia de Leocadia, interpretada por Isabel Serrano, y su enfrentamiento con Lorenzo. Al mismo tiempo, el resto de tramas aportan giros inesperados que mantienen el ritmo intenso de la ficción. ¿Será este el principio de un cambio decisivo para el futuro de los personajes?