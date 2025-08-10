Fallece un miembro de la familia de Los Morancos: así ha reaccionado Jorge Cadaval

Los Morancos están de luto. El motivo es que ha fallecido un miembro de su familia. Y Jorge Cadaval, integrante del dúo humorístico, ha reaccionado mostrando su dolor en redes sociales.

En concreto, ha muerto su cuñado Alberto Fernández, el marido de su hermana Maite. Y Jorge no ha podido evitar compartir la triste noticia con sus seguidores. Lo ha hecho al tiempo que ha dejado claro lo que significa para él esta dura pérdida.

| Europa Press

La pérdida que ha destrozado a Los Morancos

Los Morancos se dedican a hacer reír a todo el país, pero hoy es imposible. Y es que el dúo está destrozado, como toda su familia. El motivo ha sido el fallecimiento de su cuñado Alberto, la pareja de Maite Cadaval.

Ha sido el propio Jorge Cadaval, integrante del dúo humorístico, quien ha compartido la noticia en sus redes sociales. Lo ha hecho subiendo una foto de su hermana y del marido que acaba de perder. Y junto a la misma ha escrito un texto cargado de ternura y reconocimiento.

Sus palabras son un homenaje sentido a un hombre que se convirtió en un hermano para él, en un amigo. Y, sobre todo, en alguien que llenó de felicidad a Maite.

El humorista ha comenzado su homenaje recordando cómo reaccionó al enterarse del enamoramiento de ella. Así, ha explicado: “Me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba enamorada de ti. Pensé: «Jorge, vas a tener que compartir una de las cosas más importantes que la vida te ha dado»”.

El mensaje con el que Jorge Cadaval, de Los Morancos, despide a su cuñado

Jorge Cadaval ha continuado con un escrito que emociona por su sinceridad: “Al principio no sabía cómo eras, esa persona que empezaba a entrar en casa de la mano de mi hermana. Pero entendí que debía dejar fluir esa relación que ella había elegido. Y qué bien elegido, porque has sido y eres el mejor cuñado, el mejor amigo, el manitas que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa”.

“Sobre todo, te convertiste en el hermano que siempre estuvo cerca de mi hermana y que la hizo tan feliz. Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por hacer tan feliz a mi hermana y gracias por darme esos sobrinos a los que adoro”.

| Atresmedia, Antena 3, El Hormiguero

A lo que ha añadido el integrante de Los Morancos: “Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno. Te queremos mucho… y así seguirá siendo siempre”.

Este mensaje, íntimo y sentido, revela el dolor que siente por la pérdida de Alberto. Y muestra que detrás su rol de humorista hay un ser humano que también sufre ante el duelo.