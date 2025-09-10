Irene Gil frena 'Y ahora Sonsoles' por la última hora sobre la salud de José Luis Gil

Irene Gil ha detenido el ritmo habitual del programa Y ahora Sonsoles con una intervención muy esperada. La hija de José Luis Gil ha hablado por primera vez en televisión, en directo, sobre el delicado estado de salud de su padre. Lo ha hecho con calma, emoción y claridad, su presencia ha marcado un antes y un después en el programa.

José Luis Gil sufrió un ictus en el año 2021 y desde entonces, se ha mantenido alejado de los focos. Se encontraba en plena cima profesional cuando todo cambió de forma repentina y fue operado de urgencia. Desde ese momento, su recuperación ha requerido tiempo, cuidados y mucha paciencia tanto de su parte como la de su familia.

| Antena 3

Irene ha explicado que su padre vive actualmente con su madre y su hermana: “Por circunstancias”, ha detallado. También ha contado una anécdota emotiva: Su hermana le preguntó si era buena idea enseñarle la entrevista a su padre. Irene le respondió: “Esto es prueba y error, si no le gusta, ya te dirá que lo quites”.

Irene Gil habla en Y ahora Sonsoles sobre la salud de su padre, José Luis Gil

Las palabras de Irene han sido sinceras y también muy duras: “Cuando me enteré, fue una pesadilla total”, ha confesado. Ha añadido que “los médicos fueron demoledores”. El impacto del diagnóstico fue tremendo para toda la familia.

Sonsoles Ónega le ha preguntado si su padre sabe lo que le ocurre e Irene ha respondido sin dudar: “Perfectamente”. Con ello ha dejado claro que José Luis Gil es consciente de su situación actual y ha sido entonces cuando Irene ha decidido frenar el curso del programa. Ha querido ofrecer la última hora del estado de salud de su padre, su intervención ha emocionado a todos los presentes.

| Antena 3

Irene Gil explica en Y ahora Sonsoles las secuelas que tiene José Luis Gil a raíz del ictus que sufrió

“Él tiene afasia y por eso no se puede comunicar bien”, ha confesado, así ha explicado la principal secuela que sufre el actor. Ha querido dejar claro que, dentro de todo, su padre se encuentra en buenas condiciones físicas. La dificultad para comunicarse es lo que más se nota desde el ictus.

El testimonio de Irene Gil ha sido valiente y también muy necesario. Ha dado voz a una situación que ha conmovido a millones de seguidores de su padre. Hoy, la televisión ha vivido un momento de verdad.