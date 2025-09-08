La infanta Cristina no oculta la decisión que acaba de tomar con Pablo Urdangarin

¡Qué sería de nosotros sin las madres! Apoyos incondicionales, capaces de sacarnos del peor de los pozos con tan solo una mirada cómplice o un apretón de manos. Y si hay alguien que personifica ese espíritu maternal en estos días, es sin duda la infanta Cristina. Firme, discreta y siempre presente, ha demostrado una vez más que para ella no hay mayor prioridad que el bienestar de sus hijos.

Y así lo ha evidenciado con dos de ellos: Irene, la menor de la familia, y Pablo Urdangarin, quien sigue consolidando su carrera deportiva. Por un lado, Irene, la única hija mujer de la infanta Cristina y el exduque de Palma, está atravesando un momento emocional delicado. Tras dos años de relación, ha puesto fin a su noviazgo con Juan Urquijo, con quien, además de compartir lazos familiares, mantenía una relación sentimental.

| Europa Press

Se les veía como la pareja perfecta dentro de la alta sociedad: elegantes, jóvenes y con una química evidente. Acudieron juntos a varios eventos familiares e incluso mostraron gestos de cariño en público. Pero la juventud, la vida y las prioridades cambiantes de Irene la han llevado a dar un paso atrás.

La decisión de la infanta Cristina

En este momento de ruptura, su madre ha sido su mayor refugio. Cristina ha estado a su lado en todo momento, apoyándola con ese instinto protector que solo las madres conocen. Porque para la infanta, el dolor de sus hijos es también el suyo.

Pero no solo ha estado volcada en Irene. Hace apenas unas semanas, Cristina fue vista en las gradas del final de la Supercopa de balonmano. Allí acudió para estar junto a Pablo Urdangarin en un día importante para el joven.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Doña Cristina acudió a un importante partido para Pablo Urdangarin

Allí aplaudió con entusiasmo a Pablo Urdangarin, su hijo mediano, quien continúa destacando como una de las jóvenes promesas del deporte español. Su presencia no pasó desapercibida, y fue leída como un claro gesto de orgullo y respaldo.

Y es que la infanta Cristina no quiere ocultar la decisión que ha tomado: estar siempre al lado de sus hijos en los grandes momentos de sus vidas, sin esconderse. Ya sea en momentos de gloria o de dificultad, Cristina ha dejado claro que su papel como madre está por encima de cualquier otro. Porque si algo ha demostrado, es que su familia es y será siempre su prioridad.