Importante aviso del Palacio de Mónaco: es sobre la princesa Charlene (47 años)

El Palacio de Mónaco ha anunciado algo muy especial y cargado de simbolismo cuya protagonista es la princesa Charlene. El Principado se prepara para un evento que pondrá a la institución en el mapa solidario.

Como no podía ser de otra manera, será la princesa Charlene la encargada de capitanear el acto que se celebrará en pocos días. Además, con ello, cumplirá una tradición que se viene organizando en Mónaco desde hace años.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

El Palacio de Mónaco anuncia una última hora sobre la princesa Charlene

Se respiran aires de celebración en el Palacio de Mónaco que trabaja a contrarreloj para tenerlo todo listo para el 15 de septiembre. Ese día está marcado en rojo en el calendario, pues la princesa Charlene de 47 años, será la gran protagonista.

El importante aviso del Palacio de Mónaco es la puesta en marcha del torneo de golf solidario que se ha convertido en referencia. El evento se celebrará los días 15 y 16 de septiembre de 2025, con una combinación de glamour, deporte y filantropía. Además, estará organizado por la fundación que preside la princesa Charlene, lo que le otorga mayor protagonismo.

Desde que nació en 2019, el torneo organizado por la fundación de la princesa Charlene ha reunido a celebridades y patrocinadores. El objetivo de recaudar fondos para causas humanitarias y la repercusión ha sido inmediata y todo un éxito.

En la edición inaugural se recaudó más de 330.000 euros. Lo que permitió renovar la piscina municipal en La Turbie y lanzar un proyecto educativo de cinco años en Ghana. Todo ello gracias a la cortesía del Palacio de Mónaco y al tremendo esfuerzo que realiza la princesa en su fundación.

Este año, el torneo vuelve a celebrarse en el prestigioso Monte-Carlo Golf Club. Allí competirán 18 equipos que incluirán a una celebridad y tres jugadores más. El formato de juego es el clásico Scramble, donde cada equipo juega siempre desde la mejor bola disponible.

Como cierre memorable, el torneo culminará con el famoso hoyo 19, un momento emblemático celebrado en la Place du Casino. Esa jornada final, durante la tarde-noche, permitirá a los asistentes probar su swing frente a uno de los monumentos más simbólicos del Principado.

El papel fundamental de la princesa Charlene en el Palacio de Mónaco

El papel de la princesa Charlene va más allá del protocolo. Su fundación se dedica a prevenir naufragios, promover la natación y fomentar la educación a través del deporte. Desde su creación en 2012, la fundación ha alcanzado a más de un millón de personas en 43 países.

Además, Charlene reveló recientemente la historia personal que motiva este compromiso. Su primo falleció por ahogamiento cuando era pequeño, un episodio que la marcó profundamente y que canaliza en esta misión de salvar vidas. Por ello, el Palacio de Mónaco pone a su disposición todo lo necesario para dar visibilidad a la organización y recaudar fondos.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

La cuarta edición del torneo solidario promete elevar aún más su compromiso. Apoyado por Monaco Asset Management como patrocinador principal, el evento vuelve a unir deporte y solidaridad.

Este torneo también refuerza la imagen del Principado como un espacio donde la elegancia se mezcla con la responsabilidad. La presencia de celebridades, socios corporativos y figuras del deporte aporta notoriedad y recursos para sostener los proyectos de la princesa Charlene. Todo ello se desarrolla bajo el paraguas institucional del Palacio de Mónaco, que apoya sin convertirse en el protagonista.

Así las cosas, todo está casi listo para que la próxima semana la princesa Charlene viva un momento de lo más especial. Por delante, dos días cargados de solidaridad que se espera sean un éxito rotundo.