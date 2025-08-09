Comunicado urgente de Iker Casillas, exmarido de Sara Carbonero: es muy importante

Iker Casillas, el que fuera marido de Sara Carbonero, ha sorprendido a todo el mundo. Lo ha hecho al dar un comunicado inesperado de manera pública sobre un asunto relevante.

Ha ocurrido en pleno directo de Fiesta, después de que la cantante Sandra Madoc revelara que había estado tonteando con él. Ante esta afirmación, él, a través de Amor Romeira, ha dado su versión de las cosas de manera tajante.

| Redes sociales

El origen de la nueva polémica sobre Iker Casillas: la versión de Sandra Madoc

Desde que se separara de Sandra Carbonero, la vida personal de Iker Casillas ha estado en el disparadero. Y es que se le ha relacionado con una gran cantidad de mujeres, tales como Claudia Bavel o Juliana Pantoja, entre otras. Mujeres a las que esta tarde se ha sumado una más: Sandra Madoc.

Ella ha acudido al plató de Fiesta para contar cómo, según ella, el exguardameta le mostró su interés a través de Instagram. Ha asegurado que, después de un primer intercambio de mensajes, la conversación fue subiendo de tono. Así, ha reconocido: “Las cosas fueron cambiando y todo se puso un poco más picante”, dejando entrever un flirteo con el exfutbolista.

Sus declaraciones han despertado la atención inmediata del público y de los colaboradores del programa. Pero lo que nadie esperaba era que el propio Iker Casillas decidiera pronunciarse de manera tan directa y tajante sobre el tema. Y menos que lo hiciera en ese mismo momento.

| Telecinco

El comunicado de Iker Casillas, ex de Sara Carbonero: tajante y aclaratorio

La reacción de Iker Casillas ha llegado a través de Amor Romeira, colaboradora del programa y amiga personal del exfutbolista. En pleno directo, la canaria ha leído un mensaje que el exjugador le había enviado para aclarar lo sucedido.

Mensaje que decía así: “Sandra me escribió, me buscó ella. Me dijo que había coincidido conmigo en un sitio de Chueca al que voy de vez en cuando con mis amiguetes gays. Pero vamos, que no la he visto en mi vida”.

Con estas palabras, él ha desmontado la versión que podía insinuar un contacto físico o una cita. Además, Amor ha añadido que Casillas le había transmitido lo siguiente: “Es muy triste que esté haciendo eso cuando él es soltero, no tiene nada con nadie. Que ella le escribió sí, pero de ahí a que tuvieran un encuentro, no hay nada”.

| Telecinco

La respuesta de Sandra Madoc y el momento más emotivo

Tras escuchar el mensaje de Casillas, Sandra Madoc ha expuesto que los primeros likes en Instagram se los dio él. Pero ha admitido que nunca llegaron a verse en persona. Sin embargo, ha querido contar algo que a ella le causó malestar durante la conversación que mantuvieron.

Entre lágrimas, la cantante ha explicado: “Yo nunca reniego de la identidad de género que tengo, es muy importante. Pero a mí me molestó que me preguntara si yo era mujer. Y yo le dije que, evidentemente, sí, soy mujer y me siento mujer”.

Sus palabras han abierto un momento más emotivo en el plató. Y es que ha quedado claro que para ella la pregunta había sido hiriente.

Lejos de ignorar esta declaración, Iker también ha querido reaccionar. A través de Amor, ha pedido disculpas a Madoc si se sintió ofendida por la pregunta. Ha recalcado que en ningún momento su intención fue herirla.