Doria Ragland, la madre de Meghan Markle: 'Los últimos años han sido...'

Doria Ragland, madre de Meghan Markle, ha decidido hablar por primera vez tras el segundo episodio de la docuserie Harry y Meghan de Netflix. Doria ofrece una mirada cercana a la infancia de Meghan y a la relación especial que mantienen madre e hija.

Esta docuserie profundiza en aspectos íntimos de la vida de Meghan, pero evita revelar por completo las historias que marcan su recorrido. La narración se construye con imágenes inéditas y voces auténticas que aportan un tono distinto a la historia. El público queda a la espera de conocer más.

| Netflix

Meghan y Doria: un vínculo profundo y esencial

La relación entre Meghan y su madre Doria siempre ha sido estrecha y única. En el episodio, aparecen imágenes y recuerdos que muestran su gran complicidad y apoyo mutuo. Doria ha sido un pilar constante en la vida de Meghan y su familia.

Este apoyo no solo ha sido vital para Meghan, sino también para el príncipe Harry y sus hijos. Doria está presente en momentos clave, fortaleciendo el núcleo familiar con su presencia. Su papel va más allá de lo habitual, demostrando un lazo muy especial.

Además, se destaca cómo el entorno familiar y la crianza influyeron en la personalidad madura y empática de Meghan. Su niñez rodeada de mujeres fuertes dejó huella en ella. Esta etapa se muestra con gran sensibilidad en la serie.

Doria Ragland confiesa cómo ha sido su vida desde que su hija formara parte de la familia real británica

La madre de Meghan Markle ha sorprendido al público con unas declaraciones muy sinceras tras el estreno del segundo capítulo de la docuserie. En esta entrega, Doria Ragland comparte detalles inéditos sobre su vida y la de su hija, revelando cómo han vivido los últimos años.

Doria Ragland revela que “los últimos años han sido difíciles”, expresando con honestidad las emociones y desafíos que ha vivido desde que Meghan pasó a formar parte de la familia real. Su testimonio muestra cómo esta nueva etapa ha transformado no solo la vida de su hija, sino también la suya propia. La presión mediática y los conflictos familiares han marcado ese camino complicado.

La madre de Meghan explica que, pese a las dificultades, ha sido un apoyo constante para su hija, el príncipe Harry y sus nietos. Describe cómo ha estado cerca en los momentos más delicados, acompañándolos y ofreciendo contención en medio de la tormenta. Doria también habló sobre cómo el acoso mediático ha afectado a toda la familia y cómo eso ha cambiado sus dinámicas personales.

Además, su relato aporta una visión íntima sobre las tensiones y rupturas familiares que surgieron a raíz del compromiso real. Detalla cómo la exposición pública alteró su relación con el padre de Meghan y otros miembros de la familia. Este episodio profundiza en la complejidad de vivir bajo la mirada constante de los medios, mostrando un lado humano poco conocido.

| Instagram, @princeandprincessofwales

La infancia que formó a Meghan

Meghan creció en Los Ángeles, en un entorno lleno de mujeres y en un colegio llamado Hollywood. Su madre describe esa época como fundamental para moldear su carácter. La docuserie muestra imágenes de la niñez de Meghan y sus primeros pasos.

Meghan recuerda haber vivido momentos duros relacionados con el racismo hacia su madre. Esto dejó una marca profunda en su forma de ver el mundo y en su sensibilidad social. También habla de su madurez desde niña y de su temprana conciencia social.

El episodio relata también su relación con su padre, Thomas Markle, que fue cercana en la infancia. Sin embargo, la tensión familiar creció con el compromiso real. Estos hechos contribuyen a explicar las complejas dinámicas familiares actuales.