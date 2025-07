María Patiño hace oficial lo de su hijo y deja mudo a su marido, Ricardo Rodríguez

María Patiño se ha sincerado como nunca y lo ha hecho en el podcast Perreando, donde se ha sentado para hablar de todo. Ha repasado su carrera, su vida personal y sus planes de futuro, donde ha hablado sin filtros y ha sido clara, directa y emotiva. María Patiño ha sorprendido a todos al hablar sobre la relación que tiene con su hijo y su marido, Ricardo Rodríguez.

Durante la entrevista, la periodista ha hecho balance de La familia de la tele. Ha reconocido que no se sintió cómoda: “No me sentí yo misma porque no hubo fusión, no hubo conexión”, ha explicado. Ha añadido que eso no le permitió relajarse: “Estaba muy en tensión, es la etapa que menos he disfrutado profesionalmente”, ha confesado.

| YouTube

Pese a todo, no ha lanzado reproches. Ha dejado claro que a TVE le está muy agradecida. “No me atrevería a firmar que la relación ha terminado para siempre”, ha dicho.

María Patiño habla sin miedo sobre la relación que tiene con su hijo y su marido, Ricardo Rodríguez

Pero lo que más ha impactado no ha sido eso, lo que ha dejado a todos sin palabras ha sido su confesión más íntima. Por primera vez, María Patiño ha hablado abiertamente de su hijo y también de su marido, Ricardo Rodríguez. Ha hecho oficial algo que había callado durante años.

| YouTube

Ha revelado que durante mucho tiempo priorizó su trabajo: “Date cuenta qué mi padre se estaba muriendo y yo estaba grabando un programa por la mañana de Navidad”, ha contado. Ha dicho que dejó muchas cosas. Ha compartido poco tiempo con su hijo, ha salido menos de vacaciones que una persona normal pero no se arrepiente.

María Patiño está disfrutando de tiempo de calidad con Ricardo Rodríguez y con su hijo

“Ahora, en estos momentos de crisis profesional, me ha servido para tener una cierta tranquilidad a nivel económico”, ha dicho. Y lo más importante: ha podido ayudar a su hijo. “A la vez he podido ayudar de nivel futuro a mi hijo”, ha afirmado con firmeza.

| YouTube

María Patiño ha defendido su decisión. Ha asegurado que ese sacrificio ha servido para crearle un futuro mejor al joven. Ha sido una reflexión madura, profunda, honesta y ha tenido consecuencias.

Su marido, Ricardo Rodríguez, se ha quedado mudo y no ha hecho declaraciones. No ha dicho nada al respecto pero todo indica que ha comprendido el mensaje. María Patiño ha hablado desde el corazón y ha dejado claro que lo ha hecho todo por amor.