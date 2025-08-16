La foto que confirma las sospechas de la relación de Lourdes Montes y Tana Rivera

La última imagen publicada por Lourdes Montes ha sorprendido a muchos al mostrar a Tana Rivera en una escena muy significativa junto a la diseñadora. Durante años, se ha especulado sobre cómo era realmente el vínculo entre ambas, un tema que ha despertado interés constante en la crónica social. Ahora, esa curiosidad parece haber encontrado una respuesta inesperada.

El verano de la familia Rivera Montes ha estado marcado por momentos especiales y planes que refuerzan la unión entre ellos. Entre todos los protagonistas, la presencia de Tana no ha pasado desapercibida. ¿Qué ha ocurrido para que esta imagen genere tantas interpretaciones?

La fotografía que confirma la complicidad de Lourdes Montes y Tana Rivera

Desde que Fran Rivera inició su relación con Lourdes Montes, la atención mediática se centró también en la manera en la que Tana encajaba en esta nueva etapa. La hija de Eugenia Martínez de Irujo siempre ha mantenido un perfil público discreto, aunque inevitablemente ligada al interés que despierta su apellido.

Con el paso del tiempo, se ha insistido en que la relación entre Lourdes y Tana era cordial, pero sin demasiados detalles que confirmaran hasta qué punto existía esa complicidad. Hoy, con la nueva fotografía, todo apunta a que la situación es más cercana de lo que algunos pensaban.

La esperada imagen llegó a través de Instagram, donde Lourdes Montes fue la primera en compartir una instantánea familiar junto a Tana Rivera. Ambas, junto a Fran Rivera, están de vacaciones en el SAAM Club de Mar de Chipiona, Cádiz. En la foto se les ve sonrientes, relajados y mostrando una cercanía que, de alguna manera, confirma lo que hasta ahora eran solo sospechas.

El lugar elegido fue un entorno de verano, un espacio pensado para el descanso y la intimidad. Allí, sin la presencia de los tres pequeños de la pareja, la protagonista fue Tana. Lejos de ser un detalle menor, refleja que la joven es capaz de disfrutar tanto de planes con sus hermanos pequeños como de momentos exclusivos junto a su padre y Lourdes.

El papel de Tana como hermana mayor en la familia Rivera Montes

La integración de Tana en la vida familiar no se limita a sonrisas en una fotografía. Tanto Fran Rivera como Lourdes Montes han reconocido en varias ocasiones el papel esencial que desempeña como hermana mayor.

"Yo me muero, me encantan los niños pequeños y estoy feliz con mi hermano. En mi casa es una pelea. Cada vez que llego, le cojo y todos me dicen: ¿me lo dejas, me lo dejas? Y yo, no, que acabo de llegar, lo quiero yo", confesaba la joven con emoción.

Sus palabras dejan clara la dedicación con la que afronta esta nueva etapa. Además, no duda en destacar la entrega de sus hermanos mayores: "Carmen ya es mayor y le da el biberón, es como su segunda madre. Y Currete igual".

De esta manera, se percibe una complicidad entre los cuatro hermanos que refuerza aún más la idea de una familia unida. Lourdes también ha puesto en valor esa faceta: "Es un diez con los mayores y con el bebé. Tiene mucha paciencia, es muy tranquila, así que eso para un bebé es fantástico".

Fran Rivera disfruta de la unión de Tana Rivera y Lourdes Montes

En este momento tan especial, Fran Rivera parece encontrar en su familia el mayor motivo de orgullo. Tras el nacimiento de su tercer hijo junto a Lourdes, el torero vive un verano de plenitud. La presencia de Tana en los planes familiares no hace más que reforzar esa sensación de suerte y estabilidad.

De hecho, Fran Rivera ha decidido compartir la publicación de su mujer en su propio perfil de Instagram. Un gesto que muestra el orgullo que siente de pasar tiempo con su hija y Lourdes Montes.

Esta foto ha servido para mostrar al público la verdadera relación entre Lourdes Montes y Tana Rivera. La cercanía, la complicidad y el apoyo mutuo quedan reflejados en cada gesto compartido. Así, la imagen se convierte en un símbolo de unión que confirma que Tana es una más en la familia.