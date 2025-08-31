Ferm reacció de 'Fiesta' al que ha succeït amb Makoke, una de les seves col·laboradores

El programa Fiesta ha conegut l’últim que li ha passat a Makoke, que forma part del seu grup de col·laboradors. I davant d’això, no ha dubtat a reaccionar de manera ferma i contundent.
El que ha passat és que la malaguenya ha estat atacada durament a les xarxes després d’aparèixer a la portada d’una revista sense maquillar. Uns atacs i uns comentaris tan fora de lloc que han portat l’espai de Telecinco a no quedar-se callat. D’aquí que l’equip, amb els seus presentadors al capdavant, ha decidit defensar-la a capa i espasa.
Makoke es converteix en víctima d’atacs a les xarxes socials
Makoke treballa des de fa temps com a col·laboradora de Fiesta, on se l’aprecia molt. Per aquest motiu, el programa no ha volgut obviar les crítiques furibundes que ella ha rebut a les xarxes després d’aparèixer a la portada de Lecturas sense maquillar.
Així, en plataformes com X, abans Twitter, s’han llegit comentaris contra ella especialment durs. Exemples en són tuits com aquests: “Sembla que té 80 anys” i “Quina horrorosa. El que fan el maquillatge i els filtres quan fa postureig”.
Sense oblidar-ne d’altres com els següents: “Sembla l’àvia del Titanic”, “Mare meva. Al·lucino” i “Traumes ha creat aquesta portada”.
Fiesta surt en defensa de Makoke després dels atacs
Aquests missatges, que han traspassat tots els límits, han arribat a les orelles de l’equip de Fiesta. Per això, el programa ha decidit abordar avui l’assumpte des del minut u de la seva emissió. Ho ha fet deixant clar que no pensava quedar-se en silenci davant dels atacs desmesurats que havia rebut Makoke.
Ha estat Terelu Campos la primera a alçar la veu al plató, en representació de tots. Amb un to ferm i visiblement molesta, ha afirmat: “A mi el que ha passat em sembla una barbaritat”.
A això ha afegit: “I és molt de masclisme també. A veure si no portem posant portades d’homes sense maquillar a les platges i no hi ha comentaris així”. D’aquesta manera, ha posat sobre la taula la doble vara de mesurar a la qual moltes dones del món televisiu estan sotmeses.
La reacció de Fiesta no s’ha limitat a paraules de suport. Durant el programa s’ha obert un debat sobre els estàndards de bellesa que encara avui pesen sobre dones de l’àmbit públic. I fins i tot ha donat la paraula a la pròpia col·laboradora, que ha deixat clar que no es deixarà minar per crítiques destructives.