Nadie lo esperaba: confirmada la noticia de George Clooney y Georgina Rodríguez

George Clooney y Georgina Rodríguez están de máxima actualidad. Y todo porque se ha confirmado una noticia sobre ellos que nadie esperaba.

Lo que ha sucedido es que la prometida de Cristiano Ronaldo ha tomado el testigo del actor de Hollywood en un evento muy importante. Y esto ha sorprendido porque nadie se imaginaba que ella iba a ocupar ese papel.

| Europa Press

Georgina Rodríguez toma el testigo de George Clooney: sorprendente

George Clooney ha sido la gran estrella del actual Festival de Cine de Venecia. Su presencia ha despertado gran expectación porque ha vuelto a presentar un nuevo proyecto tras varios años sin estar en la gran pantalla. La película lleva por título Jay Kelly y supone una de sus apuestas más ambiciosas de los últimos tiempos.

Sin embargo, no todo ha sido como se esperaba. Él, que arrastra algunos problemas de salud, se ha visto obligado a cancelar varias de las citas en las que estaba previsto que participara. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre la prensa y los fans que aguardaban su reaparición pública en Venecia.

A pesar de todo, su sola llegada al certamen ha sido suficiente para captar la atención mediática. Pero al mismo tiempo, su ausencia parcial en la agenda del festival ha abierto un espacio inesperado para que otra figura lo ocupara. Y ha sido ahí cuando el foco ha cambiado de manera sorprendente hacia Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez acapara la atención en el Festival de Cine de Venecia

La futura esposa de Cristiano Ronaldo ha llegado al festival y ha conseguido acaparar todo el protagonismo, ha sustituido a Clooney como estrella del evento. Lo ha hecho luciendo un look elegante, un conjunto de lunares que ya ha sido comentado en los principales medios de moda. Como complemento estrella, ha brillado el anillo de compromiso que recibió hace apenas unas semanas, símbolo de su nueva etapa personal.

La española ha llegado con porte de estrella internacional y la prensa gráfica se ha volcado con ella. Durante las últimas horas, las cámaras y los titulares se han centrado más en la joven que en los propios estrenos de la muestra.

Lo sorprendente es que Georgina Rodríguez no es actriz ni cantante, pero su influencia y popularidad son incuestionables. Con más de 70.000.000 millones de seguidores en Instagram, su capacidad para generar tendencia es comparable a la de cualquier figura de Hollywood. En Venecia, ha demostrado una vez más que puede desenvolverse con soltura en un ambiente que no es el suyo y, al mismo tiempo, brillar con luz propia.

El contraste entre George Clooney, ídolo del cine, y Georgina Rodríguez, referente del papel couché, se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del festival. El relevo de protagonismo entre uno y otra ha sido inesperado. Pero también revelador del peso que tienen hoy las celebridades más allá del séptimo arte.