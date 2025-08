Estel Solé denuncia catalanofobia de una doctora: '¿No está...?'

El respeto por los derechos lingüísticos ha vuelto a colocarse en el centro del debate público en Catalunya. Esta vez, la protagonista involuntaria ha sido la actriz, escritora y tertuliana Estel Solé, quien ha denunciado públicamente que una doctora del sistema sanitario catalán humilló a su hijo de tan solo 9 años por dirigirse a ella en catalán.

Una respuesta ofensiva y discriminatoria

Según relató la propia Solé en su cuenta de X (antiguo Twitter), su hijo acudió con ella a un CAP (Centro de Atención Primaria), donde al explicar a la doctora qué le dolía, recibió una respuesta inesperada y ofensiva: “Si me habla en catalán y no se dirige a mí en castellano debe ser que no está escolarizado”.

Estel Solé, visiblemente afectada, recordó el episodio en un mensaje crítico contra el cambio de nombre de los CAP, que pasarán a llamarse CSIR (Centro de Salud Integral de Referencia): “Menos cambios de nombre y más respetar nuestros derechos lingüísticos. NINGUNO o CSIR, pero en catalán. Todavía recuerdo a la doctora que me preguntó si mi hijo estaba escolarizado porque le contestaba en catalán en vez de en castellano”.

El contexto: quién es Estel Solé

Estel Solé es una figura muy conocida en Catalunya. Actriz de series como La Riera, escritora premiada (Premio Ramon Llull por Este trozo de vida) y tertuliana habitual en TV3 y programas como Tot es mou, Solé es también poeta y defensora de la lengua catalana. Su testimonio, por tanto, no ha pasado desapercibido.

El hecho de que la víctima directa sea un niño pequeño hace que el episodio resulte aún más grave. “Es una humillación innecesaria, un comentario cargado de prejuicio y odio que podría ser constitutivo de delito”, han señalado varios usuarios en redes sociales.

¿Qué hacer en casos como este?

El actor y activista Joel Joan no tardó en reaccionar. A raíz del caso de Estel Solé, recordó lo que recomienda hacer ante situaciones similares: “Se llama a los Mossos d’Esquadra y se dice que se está sufriendo una situación de discriminación y supremacismo. Y no se abandona el centro hasta que vengan”.

Joan hizo referencia también a otro caso reciente en el Hospital de Sant Pau, donde un paciente fue informado de que si deseaba ser atendido en catalán tendría que esperar una hora a que llegara un médico que lo hablara. “Eso no es libertad lingüística, es una discriminación flagrante”, sentenció.

Un problema estructural que sigue sin resolverse

El caso denunciado por Estel Solé no es aislado. Cada año se acumulan en Catalunya decenas de quejas por vulneración de derechos lingüísticos, especialmente en la sanidad y en la justicia. El debate no gira solo en torno a la competencia en la lengua catalana, sino al respeto hacia quienes eligen expresarse en ella.

En lugar de fomentar cambios estéticos como el nuevo nombre de los CAP, muchos ciudadanos reclaman una política lingüística efectiva, con formación obligatoria en catalán para todo el personal sanitario que trabaja en Catalunya. Como bien expresó Solé, “menos cambios de nombre y más respeto”.