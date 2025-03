Desgarrador testimonio de la actriz Estel Solé: 'Pensé en...'

La actriz y escritora catalana Estel Solé ha compartido recientemente un testimonio conmovedor sobre su experiencia tras un difícil divorcio, revelando pensamientos suicidas y la lucha por mantener la estabilidad emocional mientras criaba a sus dos hijos pequeños.​

En una entrevista publicada en el diario Ara, Solé expresó: "Vengo de un divorcio que durante un año me ha tenido en la sombra, en la oscuridad. Ha sido una guerra, ahora siento que estoy un poco en la posguerra. He sufrido mucho para encontrar casa para mí y para mis hijos.

| TV3, Twitter, khorso

He tenido que asumir que ahora empieza un nuevo trozo de vida en el cual estoy sola con mis criaturas y me tengo que hacer cargo yo de todo. Todo me ha traído mucha angustia, tristeza y culpa. El julio pasado estaba tan mal que acabé llamando al teléfono del suicidio, por suerte respondió un hombre que me convenció de que vivir valía la pena".

Este relato pone de manifiesto la importancia de los servicios de apoyo emocional y la necesidad de abordar abiertamente temas de salud mental en la sociedad.​

Papeles importantes en TV3

Estel Solé, conocida por su papel en la serie "La Riera" de TV3 y por su labor como escritora, ha utilizado su plataforma para visibilizar problemas que afectan a muchas personas, especialmente en situaciones de crisis personal. Su valentía al compartir estas experiencias contribuye a romper el estigma asociado a la salud mental y al suicidio.​

Figura importante en la literatura catalana

Además de su faceta como actriz, Solé ha destacado en el ámbito literario. Recientemente, fue galardonada con el XLV Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull por su novela "Aquest tros de vida", que aborda temas como la fragilidad y la resiliencia humana. ​

| XCatalunya, El Llaç, BGStock72, Canva de Sparklestroke Global

En sus escritos, Solé explora las complejidades de la vida cotidiana, reflejando sus propias vivencias y ofreciendo una perspectiva honesta sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual.​ La actriz también ha abordado en sus columnas de opinión temas como la depresión y la ansiedad, compartiendo su relación con los antidepresivos y la importancia de buscar ayuda profesional en momentos de crisis. ​

Estos testimonios resaltan la necesidad de una mayor comprensión y apoyo hacia quienes luchan con problemas de salud mental.​ La historia de Estel Solé es un recordatorio de que, incluso en momentos de profunda desesperación, existen recursos y personas dispuestas a ayudar.