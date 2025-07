El postre ideal de Nandu Jubany para el verano

El universo de la repostería de autor vive cada temporada sus propias tendencias, y este verano Nandu Jubany ha vuelto a revolucionar a sus seguidores con una creación que aúna tradición, frescura y ese punto de espectáculo que tanto gusta en las redes. Quien conoce la trayectoria del chef sabe que sus propuestas no dejan indiferente a nadie, y este año, el postre que arrasa en Instagram es el milhojas de merengue con fresas, una auténtica explosión de texturas y sabores perfecta para combatir el calor.

No es la primera vez que Jubany se convierte en tendencia gracias a sus recetas caseras y cercanas. Sus publicaciones suelen despertar la curiosidad de los amantes de la gastronomía, pero también de los fans de la crónica social que buscan descubrir los secretos detrás de cada elaboración. ¿Cómo consigue este chef catalán que un simple postre se convierta en el tema de conversación de la semana? Detrás hay algo más que una receta: hay pasión, técnica y, sobre todo, mucha conexión con su público.

Así nació el fenómeno del milhojas de Jubany

Todo comenzó con una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Nandu Jubany, donde el chef compartió un vídeo junto al pastelero Rafa Delgado mostrando el paso a paso de este postre tan especial. La imagen de la masa de hojaldre, los montones de merengue y las fresas frescas capturó rápidamente la atención de miles de seguidores, generando comentarios como “Espectacular aquel postre” o “Qué pasada de postres”, frases que demuestran el entusiasmo con el que ha sido recibido este milhojas.

| Getty Images, ACN, XCatalunya

Lejos de limitarse a un simple tutorial, la publicación se convierte en toda una clase magistral. Rafa Delgado desvela algunos trucos de chef, como la importancia de caramelizar bien el hojaldre y el detalle de emplear un pesto de albahaca y menta, aportando un frescor poco habitual en postres tradicionales. La combinación de técnicas y el uso de ingredientes frescos y veraniegos son la clave del éxito de este dulce, que promete conquistar hasta a los paladares más exigentes.

El vídeo, acompañado de una narración cercana y desenfadada, destaca también la importancia de la presentación: las capas de hojaldre se alternan con merengue italiano y fresas, y se remata con un toque de menta y ralladura de lima. El resultado es un postre que entra por los ojos y que invita a ser replicado en casa, aunque, como bromea Jubany, “voy a engordar, eh?”.

La reacción de las redes y el “efecto Jubany”

Las redes sociales no tardaron en hacer eco de la publicación, y tanto expertos en gastronomía como fans del chef comenzaron a compartir imágenes y opiniones sobre el milfulls de merengue. No es casualidad: Jubany ha sabido combinar la cercanía con su audiencia y el valor añadido de contar con colaboradores como Rafa Delgado, que aportan un plus de profesionalidad y técnica a cada receta.

| ACN

La receta se ha viralizado hasta el punto de convertirse en el postre estrella de muchos hogares este verano. Cuentas especializadas y perfiles de influencers gastronómicos han replicado la elaboración, añadiendo sus propios matices y compartiendo sus trucos personales, pero siempre reconociendo la inspiración original en el chef catalán. El uso de hashtags como #milfulls, #postres o #maduixes ha ayudado a crear una auténtica comunidad de amantes de la repostería alrededor de esta propuesta.

Reflexión final: ¿nuevo clásico del verano?

Con este milhojas de merengue y fresas, Nandu Jubany ha vuelto a demostrar por qué es uno de los chefs más queridos y seguidos. Su receta se ha convertido en el postre más comentado y replicado del verano, combinando ingredientes frescos, técnicas de chef y una cuidada presentación.

La gente se pregunta si estamos ante el nacimiento de un nuevo clásico de la repostería estival. Todo hace pensar que sí, al menos para aquellos que buscan sorprender y disfrutar en familia de un dulce con firma de autor. Si este verano quieres marcar la diferencia en tu mesa, no dudes en seguir el ejemplo de Jubany y dejarte llevar por la creatividad. La conversación sigue abierta: ¿quién será el próximo chef en sorprendernos con el postre viral de la temporada?