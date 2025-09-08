Entramos en la casa donde vive la infanta Sofía en Lisboa y descubrimos algo especial

La infanta Sofía ya se encuentra totalmente instalada en su nuevo hogar en Lisboa, lista para afrontar su etapa universitaria. Desde allí, llega una última hora sobre cómo es la que a partir de ahora será su nueva casa. Una residencia que cuenta toda clase de lujos e instalaciones y que ha llamado la atención por algo muy particular.

Lejos queda ya su residencia en Gales enfocada a un ambiente adolescente y mucho más rígido. Ahora, en Lisboa, la infanta Sofía se relaciona con jóvenes mayores de 18 años que tienen otras inquietudes y necesidades.

Así es el nuevo hogar de la infanta Sofía

Lisboa da cobijo a la infanta Sofía, quien estrena etapa universitaria en un entorno vibrante y lleno de encanto. Su nuevo hogar se alza en Benfica, un barrio bien comunicado y tranquilo, ideal para jóvenes que compaginan estudios con vida citadina. En esta animada zona, flanqueada por parques como el inmenso Monsanto, se respira aire fresco y posibilidades al aire libre.

La residencia Xior Benfica, su nueva casa, ofrece todo tipo de instalaciones. Habitaciones individuales con baño privado, amplia luz y mobiliario cuidado. No obstante, lo más especial es que su nuevo hogar cuenta con un espacio dedicado exclusivamente a la meditación.

Se trata de un lugar donde la infanta Sofía podrá relajarse de la intensidad de las clases y buscar un espacio íntimo para ella sola. Este tipo de instalaciones no estaban presentes en el Atlantic College de Reino Unido, donde hace tan solo unos meses estudió bachillerato. Pero la vida universitaria abre nuevos objetivos y prueba de ello es el entorno del que disfrutará en Lisboa.

Además de los dormitorios privados, hay zonas comunes que fomentan la convivencia. Una cocina compartida muy funcional, salas de estudio, gimnasio, lavandería, salón social, jardín privado y hasta una sala multimedia. Sin duda, la infanta Sofía tendrá múltiples escenarios donde poder relacionarse con el resto de compañeros.

El nuevo hogar de diseño moderno de la infanta está a apenas media hora en metro del campus académico. Allí, en el céntrico Chiado, se ubica el edificio histórico reformado del Forward College, donde Sofía cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La infanta Sofía se adapta a su nueva vida en Lisboa

El precio de la nueva casa de la infanta Sofía también ha sido objeto de interés y las cantidades varían según el tipo de alojamiento. Desde unos 590 € mensuales por habitaciones básicas hasta más de 1.000 € para estudios independientes con balcón o cocina privada. Esto da una idea de la calidad y la exclusividad del servicio.

A esto hay que añadir lo que cuesta estar matriculada en la universidad. Se habla de que el costo total del año académico ronda los 18.500 €, que incluye matrícula, materiales, y alojamiento. Los reyes cubren este desembolso a través de su asignación oficial.

Y es que el entorno en el que se moverá la infanta Sofía representa lo más importante. Este equilibra bienestar y exigencia. La seguridad, conectividad y calidad de instalaciones definen un lugar ideal desde el que la infanta puede crecer académicamente sin perder independencia ni confort.

Así las cosas, Lisboa se convierte en un aula viva. Desde los miradores, tranvías amarillos serpentean por empedradas cuestas. La infanta Sofía podrá pasear hasta el Castelo de São Jorge, perderse por Alfama, y disfrutar de cafés literarios en el Chiado.

Todo ello para volver a su nuevo hogar en el que poder recargar pilas para una nueva jornada universitaria. Gracias a los amplios jardines con los que cuenta y al espacio para meditar, la infanta Sofía tiene garantizado su bienestar personal.