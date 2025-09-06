El entorno de la infanta Cristina desvela una delicada información de la reina Letizia

Esta semana ha salido a la luz un episodio que afecta a la reina Letizia y a la infanta Cristina, dos figuras unidas por la institución, pero distanciadas en lo personal. El entorno más próximo a la hermana de Felipe VI ha desvelado una información que explica parte de esa fría relación, marcada por una decisión que aún pesa en la memoria.

El relato no se limita al estallido del caso Nóos, que en 2010 supuso un punto de no retorno. Los detalles apuntan a un desencuentro previo que dejó heridas difíciles de cerrar. ¿Qué ocurrió exactamente entre Letizia y Cristina para que la confianza se rompiera de forma tan drástica?

La delicada decisión de la reina Letizia sobre la infanta Cristina

Durante los primeros años, la relación entre la infanta Cristina y la entonces periodista Letizia Ortiz parecía fluir con naturalidad. Ambos matrimonios, Felipe y Letizia junto a Cristina e Iñaki Urdangarin, compartían cenas y encuentros en Barcelona, cuando el duque de Palma residía allí. De hecho, era habitual verlos juntos en actos deportivos y culturales.

Ese vínculo se reflejó incluso en un gesto simbólico: fue el propio Iñaki Urdangarin quien adquirió en la joyería Suárez el anillo de compromiso de Felipe y Letizia. La confianza entre los cuatro era evidente, hasta un episodio familiar en 2005. El entorno de la infanta Cristina asegura que el primer gran desencuentro con la reina Letizia fue días antes del bautizo de Irene.

Cristina había solicitado alojarse en Zarzuela junto a su familia, pero se topó con una negativa por parte de Letizia, que se encontraba en un avanzado embarazo de la princesa Leonor. La decisión no fue bien recibida y dejó un poso de dolor. Para Cristina, aquello se interpretó como un gesto de frialdad, muy alejado del trato cercano de los primeros años.

El argumento oficial fue la necesidad de preservar la tranquilidad de Letizia durante su gestación. Sin embargo, lo cierto es que el episodio sembró la semilla de un distanciamiento que ya no tendría marcha atrás. Ese desencuentro doméstico, casi íntimo, se convirtió en el punto de inflexión de una relación que nunca volvió a ser la misma.

El caso Nóos como ruptura definitiva entre la reina Letizia y la infanta Cristina

Años después, en 2010, el estallido del caso Nóos sacudió los cimientos de la familia Borbón. Iñaki Urdangarin fue imputado por malversación de fondos y la infanta Cristina quedó salpicada por un proceso judicial que duró hasta 2016. Fue entonces cuando Felipe VI, ya como rey, tomó la decisión de retirarle el título de duquesa de Palma.

En ese contexto, la figura de Letizia se consolidó como un pilar en la estrategia de transparencia de la Corona. Su postura frente a Cristina fue clara: marcar una distancia para proteger la institución y, al mismo tiempo, a sus hijas. Desde ese momento, la reina no volvió a permitir ningún acercamiento significativo.

El propio gesto de apartar el anillo de compromiso de su mano, una joya vinculada a Urdangarin, fue interpretado como una señal de ruptura simbólica. La joya que en su día representó confianza pasó a ser un recuerdo incómodo del pasado.

Una relación familiar marcada por la frialdad

En la actualidad, los encuentros entre Letizia y Cristina se limitan a actos privados de la familia Borbón. El cumpleaños número 60 de la infanta Cristina, celebrado en Ginebra el pasado enero, fue una muestra de ello. Allí se encontraron los reyes y las infantas, pero, según revelaron fuentes cercanas, el trato fue puramente cordial, sin gestos de complicidad.

La estrategia de la reina Letizia es clara: mantener las distancias y centrarse en su papel institucional. Para Cristina, en cambio, el distanciamiento ha supuesto un dolor personal añadido a las consecuencias de su situación judicial. La infanta busca rehacer su vida lejos del foco, con estancias prolongadas en Suiza y visitas a Barcelona para mantener contacto con su entorno.

La revelación del entorno de la infanta Cristina confirma que la relación con la reina Letizia se quebró mucho antes del caso Nóos. Aquel rechazo en Zarzuela y las posteriores decisiones judiciales consolidaron una distancia irreconciliable. La clave será comprobar si el tiempo abre algún espacio para el perdón o si la frialdad seguirá marcando el futuro de ambas.