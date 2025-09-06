L'entorn de la infanta Cristina revela una informació delicada sobre la reina Letícia

Aquesta setmana ha sortit a la llum un episodi que afecta la reina Letícia i la infanta Cristina, dues figures unides per la institució, però distanciades en l'àmbit personal. L'entorn més proper a la germana de Felip VI ha revelat una informació que explica part d'aquesta relació freda, marcada per una decisió que encara pesa en la memòria.
El relat no es limita a l'esclat del cas Nóos, que el 2010 va suposar un punt de no retorn. Els detalls apunten a un desacord previ que va deixar ferides difícils de tancar. Què va passar exactament entre Letícia i Cristina perquè la confiança es trenqués de manera tan dràstica?
La delicada decisió de la reina Letícia sobre la infanta Cristina
Durant els primers anys, la relació entre la infanta Cristina i l'aleshores periodista Letícia Ortiz semblava fluir amb naturalitat. Ambdós matrimonis, Felip i Letícia juntament amb Cristina i Iñaki Urdangarin, compartien sopars i trobades a Barcelona, quan el duc de Palma hi residia. De fet, era habitual veure'ls junts en actes esportius i culturals.
Aquest vincle es va reflectir fins i tot en un gest simbòlic: va ser el mateix Iñaki Urdangarin qui va adquirir a la joieria Suárez l'anell de compromís de Felip i Letícia. La confiança entre els quatre era evident, fins a un episodi familiar el 2005. L'entorn de la infanta Cristina assegura que el primer gran desacord amb la reina Letícia va ser dies abans del bateig d'Irene.
Cristina havia sol·licitat allotjar-se a la Zarzuela amb la seva família, però es va topar amb una negativa per part de Letícia, que es trobava en un avançat embaràs de la princesa Leonor. La decisió no va ser ben rebuda i va deixar un pòsit de dolor. Per a Cristina, allò es va interpretar com un gest de fredor, molt allunyat del tracte proper dels primers anys.
L'argument oficial va ser la necessitat de preservar la tranquil·litat de Letícia durant la seva gestació. Tanmateix, la veritat és que l'episodi va sembrar la llavor d'un distanciament que ja no tindria marxa enrere. Aquell desacord domèstic, gairebé íntim, es va convertir en el punt d'inflexió d'una relació que mai més va tornar a ser la mateixa.
El cas Nóos com a ruptura definitiva entre la reina Letícia i la infanta Cristina
Anys després, el 2010, l'esclat del cas Nóos va sacsejar els fonaments de la família Borbó. Iñaki Urdangarin va ser imputat per malversació de fons i la infanta Cristina va quedar esquitxada per un procés judicial que va durar fins al 2016. Va ser aleshores quan Felip VI, ja com a rei, va prendre la decisió de retirar-li el títol de duquessa de Palma.
En aquest context, la figura de Letícia es va consolidar com un pilar en l'estratègia de transparència de la Corona. La seva postura davant Cristina va ser clara: marcar una distància per protegir la institució i, alhora, les seves filles. Des d'aquell moment, la reina no va tornar a permetre cap acostament significatiu.
El mateix gest d'apartar l'anell de compromís de la seva mà, una joia vinculada a Urdangarin, va ser interpretat com un senyal de ruptura simbòlica. La joia que en el seu dia va representar confiança va passar a ser un record incòmode del passat.
Una relació familiar marcada per la fredor
Actualment, les trobades entre Letícia i Cristina es limiten a actes privats de la família Borbó. L'aniversari número 60 de la infanta Cristina, celebrat a Ginebra el gener passat, en va ser una mostra. Allà s'hi van trobar els reis i les infantes, però, segons van revelar fonts properes, el tracte va ser purament cordial, sense gestos de complicitat.
L'estratègia de la reina Letícia és clara: mantenir les distàncies i centrar-se en el seu paper institucional. Per a Cristina, en canvi, el distanciament ha suposat un dolor personal afegit a les conseqüències de la seva situació judicial. La infanta cerca refer la seva vida lluny del focus, amb estades prolongades a Suïssa i visites a Barcelona per mantenir contacte amb el seu entorn.
La revelació de l'entorn de la infanta Cristina confirma que la relació amb la reina Letícia es va trencar molt abans del cas Nóos. Aquell rebuig a la Zarzuela i les posteriors decisions judicials van consolidar una distància irreconciliable. La clau serà comprovar si el temps obre algun espai per al perdó o si la fredor continuarà marcant el futur d'ambdues.