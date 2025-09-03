Tom Parker recibe una noticia sobre su madre, la reina Camila, que le deja bloqueado

Tom Parker ha quedado completamente paralizado tras recibir una noticia inesperada sobre su madre, la reina Camila. La información ha salido a la luz en un nuevo libro sobre la monarquía británica, y ha generado una oleada de reacciones. Nadie en su entorno más cercano imaginaba que este episodio existía, ni mucho menos que afectaría tan de lleno a su vida familiar.

La sorpresa de Tom ha sido total al descubrir un capítulo oculto del pasado de Camila. La revelación, detallada en el libro Power and the Palace, del periodista Valentine Low, ha revelado un hecho que la reina había mantenido en la más estricta intimidad. Según relata el autor, la reina vivió un intento de abuso cuando era adolescente, mientras viajaba en tren hacia la estación de Paddington, en Londres.

Camila fue abordada por un desconocido que se sentó a su lado. El hombre comenzó a invadir su espacio y a comportarse de forma inadecuada, acercándose cada vez más. Lejos de quedarse paralizada, reaccionó con determinación, se quitó un zapato y lo golpeó con fuerza.

El episodio que marcó a la reina Camila

Tras ese gesto de valentía, Camila esperó a llegar a la estación y buscó a un guardia uniformado. Le explicó lo que acababa de ocurrir y el individuo fue arrestado poco después, según se recoge en el libro. Este episodio se mantuvo en secreto durante décadas y solo lo conocían algunas personas muy cercanas, entre ellas, Boris Johnson.

Fue precisamente al entonces alcalde de Londres a quien la reina Camila le contó lo sucedido durante una conversación en 2008 sobre la apertura de centros de atención a víctimas. Su director de comunicación, Guto Harri, recuerda que Johnson se interesó por qué había hecho ella en aquel momento, y la respuesta fue tajante: “Hice lo que me enseñó mi madre”. Esa anécdota quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron presentes.

El secreto que cambió la visión de Tom Parker sobre su madre, la reina Camila

Tom Parker, por su parte, desconocía completamente esta parte del pasado de su madre. Fuentes cercanas aseguran que, al enterarse, necesitó varios minutos para asimilar lo que había leído. No entendía cómo algo tan fuerte había permanecido oculto, incluso para su círculo más íntimo.

Este descubrimiento ha supuesto un antes y un después en la percepción que Tom tiene de su madre. Siempre la ha considerado una mujer fuerte, pero no imaginaba hasta qué punto esa fortaleza venía de experiencias tan personales y marcadas por el peligro. La historia le ha hecho reflexionar sobre cuánto desconocemos de las personas más cercanas, incluso cuando se trata de una figura tan pública.

Aunque nunca ha hecho referencia directa a este episodio en sus discursos, Camila ha centrado su labor en la protección de mujeres y niñas. Tom ahora entiende que su implicación no ha sido casual. Esa lucha nace de una experiencia personal que pudo marcarla de otro modo.

La lucha silenciosa de la reina Camila

El libro de Valentine Low no solo revela este hecho concreto, sino que también dibuja una imagen más íntima y real de la monarquía. En sus páginas, la reina no es solo una consorte con responsabilidades, sino una mujer que ha sabido rehacerse, crecer y actuar en silencio desde la experiencia personal. Para su hijo, esa dimensión nueva ha sido tan impactante como reveladora.

La noticia ha generado un enorme revuelo mediático, pero desde el entorno no se han ofrecido declaraciones oficiales. Sin embargo, quienes conocen a Camila afirman que ella ha preferido mantener este suceso al margen para no desviar la atención de otras víctimas. No ha querido que su historia personal sea el centro, sino un impulso más para cambiar las cosas desde dentro.

El libro ha ofrecido, sin buscarlo, un puente nuevo entre madre e hijo, una conversación pendiente que, al salir a la luz, ha unido más a la familia. Para Tom Parker, lo que empezó como una lectura inesperada ha terminado siendo una lección vital. Y sobre todo, una confirmación de que detrás del título de reina, hay una mujer valiente cuya historia merece ser escuchada.