David Rodríguez no esperaba para nada el durísimo mensaje de Isa Pantoja: ‘Es…’

David Rodríguez se habrá quedado sin palabras al ver la última publicación de Isa Pantoja en redes sociales. El cordobés no imaginaba que la prima de su pareja, Anabel Pantoja, reaccionaría de forma tan contundente sobre un asunto tan delicado para él. Nos estamos refiriendo al incendio en la Mezquita-Catedral de su ciudad.

El detalle le habrá tocado el corazón, porque Isa no solo ha mostrado su rechazo a la tragedia, sino que ha criticado duramente a quienes se han alegrado de la misma. Con un mensaje cargado de indignación y tristeza, ella ha dejado claro lo que piensa.: “Se ha quemado parte de la historia de España. Es lo que es”.

| Europa Press

Isa Pantoja estalla contra quienes han celebrado el incendio en Córdoba, la ciudad natal de David Rodríguez

Mientras David Rodríguez disfruta de un crucero con Anabel Pantoja y su hija Alma, la noticia del incendio en la Mezquita de Córdoba ha recorrido todos los medios. Siendo él natural de esta ciudad, es evidente que habrá seguido el tema con preocupación. Lo que probablemente no esperaba era que Isa Pantoja interviniera públicamente con un mensaje tan rotundo.

La joven, casada con Asraf Beno, ha dicho basta ya y ha mostrado su disconformidad con las personas de ultraderecha que se han alegrado de lo sucedido. Por ello, ha compartido en Instagram una imagen del emblemático monumento y lo ha acompañado de un texto sin concesiones.

Ha escrito: “La gente que se alegra o se ríe de que se haya quemado parte de la Mezquita de Córdoba, ¿todo bien? Hasta se discute por el nombre de mezquita o catedral. Está calando tanto odio que no deja sentir ningún tipo de empatía”.

A lo que ha añadido: “No se trata de que sea más musulmana o más cristiana, sino de que se ha quemado parte de la historia de España. Es lo que es. Qué tristeza”.

Unas palabras que transmiten su consternación. Pero también su malestar porque alguien se sienta feliz porque se destruya un monumento que es Patrimonio de la Humanidad.

| Instagram, @isapantojam

Eso sí, no se ha quedado ahí, pues ha concluido su mensaje con un gesto de apoyo: “Mucho ánimo a nuestros vecinos de Córdoba”. Este cierre le da un carácter aún más personal. Claro, porque, además de solidarizarse con la población cordobesa, ha enviado indirectamente un mensaje de cariño al propio David Rodríguez.

El impacto personal para David Rodríguez, primo político de Isa Pantoja

Para David Rodríguez, escuchar a alguien cercano como Isa Pantoja alzar la voz sobre su ciudad es un gesto que no le habrá pasado inadvertido. El incendio en la Mezquita-Catedral no solo representa un daño material, sino también un golpe emocional para los cordobeses, como él. Y más aún, cuando hay quienes han mostrado reacciones insensibles que han generado indignación.

| TVE

La contundencia de la joven no es casualidad. Conocida por decir lo que piensa sin rodeos, ha demostrado en múltiples ocasiones que no teme entrar en debates delicados. En este caso, ha evidenciado su postura: que lo verdaderamente importante es la pérdida patrimonial.

El mensaje también tiene una lectura simbólica. Isa y David forman parte del mismo círculo cercano a Anabel Pantoja. Es más, estos gestos refuerzan la imagen de unidad en momentos difíciles y transmiten un sentimiento de respaldo ante situaciones que afectan de manera personal.