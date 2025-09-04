Charlene de Mónaco recibe un mensaje sobre Jazmin Grace que nunca hubiese esperado

Charlene de Mónaco ha dejado de manifiesto que no quiere tener especial relación con los hijos ilegítimos de su marido, el príncipe Alberto. Pero esto no quita para que esté al tanto de lo que sucede con ellos. De ahí que ahora ha recibido una información sobre Jazmin Grace, la hija mayor de su esposo, que nunca hubiese imaginado conocer.

La princesa monegasca ha descubierto el paso tan inesperado y crucial que ha dado en su vida la joven. Y esto la habrá dejado con la boca abierta, como a todos.

| Instagram, @jazmingrimaldi

El inesperado giro en la vida de Jazmin Grace que sorprende a Charlene de Mónaco

El príncipe Alberto II tuvo dos hijos antes de casarse: Jazmin Grace, fruto de su relación con Tamara Rotolo, y Alexandre, nacido de su romance con Nicole Coste. Aunque ambos jóvenes han sido reconocidos oficialmente, su presencia nunca ha sido del agrado de Charlene de Mónaco. Esta teme que la cercanía de estos hermanos pueda alterar la posición e imagen de sus propios hijos, Jacques y Gabriella, en la línea sucesoria.

Por eso, siempre ha intentado mantener las distancias con ellos. Sin embargo, la noticia que ha circulado en las últimas horas la ha dejado completamente impactada.

The Daily Mail ha revelado que la hija mayor de su marido ha roto su relación sentimental con el músico Ian Mellencamp. Se trata de una ruptura inesperada después de casi una década juntos.

El noviazgo de la pareja estaba considerado uno de los más consolidados del entorno Grimaldi. La joven actriz y el artista no solo compartían su vida privada, sino también intereses profesionales vinculados al arte y la cultura. Por ello, nadie imaginaba que fueran a tomar caminos separados.

| YouTube, @jazmingracegrimaldi8718

Una amiga cercana a la pareja ha explicado a la prensa británica que la separación se ha producido de forma amistosa y por decisión mutua. Sus palabras han sido claras: “Han sido una parte fundamental de la vida del otro, pero era hora de que tomaran caminos separados”. De este modo, se confirma que no ha habido un conflicto grave, sino una elección consciente de mirar hacia adelante por separado.

Para Charlene de Mónaco, la noticia habrá sido una enorme sorpresa. Y es que no podía imaginarse que la joven pusiera fin a una historia de amor tan larga y aparentemente estable.

La nueva etapa de Jazmin Grace, la hijastra de Charlene de Mónaco

El romance entre Jazmin Grace y Mellencamp no solo ocupó páginas del papel couché por su duración, sino también por los rumores de compromiso. Durante los últimos años se había especulado con la posibilidad de que anunciaran boda, lo que habría supuesto un gran acontecimiento social. Esa expectativa es la que hace que el desenlace resulte aún más increíble.

| Instagram, @jazmingrimaldi

La separación no solo tiene un impacto sentimental, también puede afectar a sus proyectos profesionales. Ahora, cada uno deberá trazar un nuevo rumbo sin el otro como apoyo cercano.

El futuro de ella queda abierto a múltiples posibilidades. Aunque ha perdido a un compañero de vida, se enfrenta a una etapa de crecimiento personal y profesional. Lo que está claro es que seguirá siendo un personaje de interés para la prensa y para el propio entorno monegasco, incluida Charlene de Mónaco.