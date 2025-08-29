Charlene de Mónaco da un paso más con Alexandre Grimaldi y saltan muchas alarmas

El Principado de Mónaco se ha visto sacudido de nuevo tras las últimas palabras de la princesa Charlene. La consorte ha dado un paso decisivo respecto a Alexandre Grimaldi, el hijo mayor del príncipe Alberto. Lo que hasta ahora eran simples rumores sobre tensiones familiares se ha transformado en una realidad confirmada.

La esposa del soberano monegasco ha admitido abiertamente que mantiene una mala relación con Alexandre. Durante años, la distancia había sido un secreto a medias que alimentaba la especulación mediática. Su reconocimiento ha generado un fuerte impacto entre los seguidores de la familia principesca.

| Europa Press, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @alexandregrimaldi

El gesto de Charlene de Mónaco supone un punto de inflexión porque deja claro que ya no pretende ocultar los conflictos internos. La princesa ha señalado que no desea que Alexandre comparta tiempo con sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. Esta decisión ha despertado debates sobre la dinámica familiar y la influencia de los hijos extramatrimoniales en la casa Grimaldi.

Charlene de Mónaco mantiene distancias pese al vínculo de Alexandre Grimaldi con la familia

Alexandre Coste, nacido de la relación de Alberto con Nicole Coste, nunca ha figurado en la línea de sucesión por haber nacido fuera del matrimonio. A pesar de su estatus, ha mantenido contacto regular con su padre y algunos miembros de la familia principesca. Charlene, sin embargo, ha dejado claro que esta relación no altera su postura respecto a sus hijos con Alberto.

| Instagram, esp.xcatalunya.cat, @palaisprincierdemonaco, @alexandregrimaldi

Hoy Alexandre vive en Londres junto a su madre y se encuentra terminando sus estudios universitarios en Reino Unido. Durante su infancia en Mónaco, llevó una vida discreta, al margen del foco mediático que rodea a la familia. Su perfil bajo no ha evitado que se mantenga el interés público sobre sus vínculos con la familia Grimaldi.

La relación rota entre Charlene de Mónaco y Alexandre Grimaldi ya no es un asunto privado

No es el primer hijo extramatrimonial del príncipe Alberto, ya que antes nació Jazmin Grace, fruto de su relación con Tamara Rotolo. Ambos, Alexandre y Jazmin, llevan el apellido Grimaldi, pero ninguno tiene derechos sucesorios. La confesión de la princesa Charlene, sin embargo, ha hecho evidente que las relaciones familiares siguen marcadas por tensiones y distancias pasadas.

Con esta declaración, Charlene de Mónaco ha dejado atrás cualquier intento de disimulo y ha sentado un precedente en cuanto a transparencia familiar. Su mala relación con Alexandre Grimaldi ahora es pública, y con ella, la atención mediática sobre el comportamiento de la familia en el Principado se ha intensificado notablemente. Lo que parecía un asunto privado ha trascendido, dejando al descubierto las tensiones que marcan la dinámica interna del Palacio.