Biel Duran (Com si fos ahir), roto por la muerte de Verónica Echegui: 'Estoy...'

El actor catalán, visiblemente afectado, se ha sumado a las innumerables muestras de cariño hacia la actriz, fallecida a los 42 años. Su marcha deja un vacío irremplazable en el cine español y en el corazón de quienes la conocieron y admiraron profundamente.

El mundo de la interpretación en España se ha teñido de luto de forma inesperada. La noticia del fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años ha caído como un jarro de agua fría, dejando un sentimiento de incredulidad y profunda tristeza.

La actriz, conocida por su inmenso talento y su arrolladora personalidad, luchaba en silencio contra un cáncer. Su amigo y también director Daniel Guzmán confirmaba que había decidido mantener su enfermedad en la más estricta intimidad. La noticia ha conmocionado a compañeros de profesión, amigos y a un público que la admiraba por su fuerza en la pantalla.

Un adiós que ha dejado al sector "en shock"

Las reacciones a su repentina marcha no se han hecho esperar, inundando las redes sociales de mensajes de cariño y despedida. Una de las más sentidas ha sido la del actor catalán Biel Duran, conocido por su papel en la serie Com si fos ahir.

Visiblemente afectado, Duran confesaba en una entrevista radiofónica para el programa Versió Estiu de RAC1 que se encontraba totalmente sobrepasado por la noticia. "Estoy en shock con la noticia, no sabíamos nada", admitió con la voz entrecortada, reflejando el sentir general de muchos compañeros que desconocían la dura batalla que libraba la actriz. Sus palabras transmiten la conmoción de un sector que pierde a uno de sus talentos más brillantes de forma prematura e inesperada.

Biel Duran no escatimó en elogios al recordar la figura de su compañera, a quien describió como "una mujer admiradísima con un talento y un carácter brutales". Para él, como para tantos otros, Echegui no era solo una actriz excepcional, sino una persona con una fuerza arrolladora que dejaba huella.

Su carrera, avalada por cinco nominaciones a los premios Goya y el galardón a mejor directora por su cortometraje Tótem Loba, es el testamento de una artista polifacética y comprometida. Desde su debut en Yo soy la Juani hasta sus papeles en La gran familia española o Explota explota, demostró una versatilidad única para transitar entre el drama y la comedia con una naturalidad pasmosa.

Un legado imborrable en el cine

La partida de Verónica Echegui deja un hueco imposible de llenar. Su energía y su mirada traspasaban la pantalla, conectando de una forma muy especial con el espectador.

La valentía con la que afrontó su carrera es la misma que demostró en su vida personal, eligiendo la discreción en sus momentos más vulnerables. Biel Duran, sumido en el dolor, resumía el sentimiento colectivo con una frase contundente: "Ha sido una hostia bastante fuerte. Duele mucho que se haya marchado así". Unas palabras que encapsulan la rabia y la tristeza por una vida truncada demasiado pronto.